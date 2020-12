Doccia intasata, come liberarla velocemente senza chiamare l’idraulico

La doccia che si intasa può essere un problema molto fastidioso: ma esiste un metodo molto rapido per liberarla facilmente, senza dover chiamare l’idraulico

La doccia è un momento di relax, in cui nessuno ha voglia di fare i conti con imprevisti. Eppure, uno di quelli che capita più spesso è quando lo scarico della doccia si intasa. L’acqua sale sommergendo i nostri piedi, col rischio che possa fuoriuscire dalla base e allagare il nostro bagno. E siamo costretti a chiudere l’acqua e capire cosa sta succedendo. Il tutto bagnati fradici, magari completamente insaponati. Senza contare il freddo e il rischio di prenderci un malanno.

Sia lo scarico che il soffione della doccia possano otturarsi senza preavviso, e bisogna stare attenti. Il nemico numero uno è il calcare, elemento molto fastidioso, che spesso non ha pietà dei nostri rubinetti e scarichi. Non tutti sanno, però, che questo si può rimuovere facilmente con aceto e limone, senza fare neanche troppa fatica. E’ sufficiente far bollire 1/3 di aceto e 2/3 di acqua e succo di limone puro (spremuto dal frutto). Quando la soluzione bolle, il soffione della doccia va immerso all’interno del liquido per qualche minuto. Il calcare dovrebbe sciogliersi completamente.

Doccia intasata, come liberarla rapidamente

Quando, invece, è lo scarico della doccia ad otturarsi, il problema può essere più seccante. Di certo è più scomodo pulirlo. Ad otturare lo scarico della doccia, spesso, sono i capelli, ma anche il solito calcare o qualche residuo di altra natura. Nel caso dei capelli è sicuramente meglio toglierli manualmente. Per sciogliere il calcare e altri residui vanno bene il bicarbonato di sodio e l’aceto. E’ sufficiente unirli e gettare il composto, lentamente, nello scarico. La doccia, però, non deve essere usata per almeno 3-4 ore.

Se si vuole evitare il rischio di intasare di nuovo il ripiano, si può fare un test versando dell’acqua e vedere se questa scende facilmente. Se ciò non accade si può utilizzare la classica ventosa da idraulici: essa può tirare fuori qualche residuo che non riusciamo a raggiungere con le mani. E infine ci sono i classici prodotti chimici, basati spesso su acido muriatico, che si possono acquistare anche al supermercato. Si consiglia di affidarsi a prodotti pensati per questo utilizzo, senza armeggiare con acido muriatico o soda caustica, perché sono sostanze pericolose e tossiche. Sia se inalate, sia se a contatto con la pelle, potrebbero farci finire in ospedale.

