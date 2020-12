Appuntamento per una mega rissa: cosa è successo a Roma VIDEO

Centinaia di giovani si ritrovati ieri a Roma al “Pincio”. Quasi tutti senza mascherina: un appuntamento che si sono dati per scatenare una maxi rissa

Ha dell’incredibile quello che è accaduto a Roma: centinaia di giovani si sono dati appuntamento sabato sera nella zona panoramica del Pincio. Quasi tutti senza mascherina e in pieno assembramento, probabilmente si sono incontrati con lo scopo di scatenare una maxi rissa. L’episodio accaduto ieri sera nella capitale lascia sconcertati. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Non sono ancora chiari i motivi della maxi rissa. Sono stati decine i video postati sui social, dove si vedono dei ragazzi giovanissimi picchiarsi violentemente a calci e pugni. Presenti anche molte ragazze, che scappavano impaurite. Molti altri giovani risultato assistere allo sgradevole spettacolo, impietrite. Per disperdere l’assembramento la polizia è dovuta intervenire in assetto anti sommossa.

Roma, cosa c’è dietro la maxi rissa al Pincio

Perché ieri sera un gran numero di ragazzi si è dato appuntamento sulla terrazza nel centro di Roma; dopo pochi minuti il maxi assembramento – nel quale molti non indossavano la mascherina – è degenerato in una rissa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine pic.twitter.com/8BuiV8XsGC — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 6, 2020

Adesso i carabinieri stanno indagando per capire cosa sia accaduto di preciso, e se la maxi rissa nasconda un’attività criminale. La maggior parte dei ragazzi erano minorenni, e molti di loro spiegano che l’accaduto è stato casuale. Quindi, di premeditato non c’era nulla. Ma non sarebbe questa la teoria degli inquirenti, che stanno vagliando i social con il sospetto che il tutto fosse stato ben pianificato e organizzato. Il sospetto è che i protagonisti della rissa si siano dati appuntamento per “chiarire”, nel senso di darsele di santa ragione. Ecco perché ci sarebbero così tanti giovani disposti in cerchio, già pronti a riprendere con i telefonini. Moltissimi di questi ragazzi erano senza mascherina, o l’avevano abbassata. All’intervento dei carabinieri i giovani sono fuggiti, disperdendosi nelle vicinanze, nella zona di Villa Borghese e piazza del Popolo.

