La polvere, cosa è come si forma: c'è un aspetto che ci sorprenderà

Una curiosità che molte persone hanno: come si forma la polvere, e cosa è esattamente? Ecco la verità che non volevamo sentire

La polvere. Esiste nelle nostre case, ci fa sempre “compagnia”. Quando si accumula diventa fastidiosa, soprattutto se visibile a occhio nudo. Negli anfratti e negli angoli più remoti della nostra casa diventa invadente e da un forte senso di sporcizia. Spesso è anche sgradevole da toccare, soprattutto quando si forma in gran quantità. E soprattutto, è invadente: si forma e si insinua ovunque.

Dà al nostro arredamento un senso di vecchio e di sporco. Lo stesso fa con i nostri oggetti. Ma non tutti sanno con precisione cosa è la polvere. E soprattutto, come si forma. In ogni casa ci sono molteplici attrezzi e prodotti per rimuoverla. Dalle classiche scope fino alle immancabili pezze apposite e panni che la attirano. Per non parlare di spray e prodotti simili, come gli “swiffer” e aspiratori elettronici.

La polvere che invade le nostre case: ecco di cosa è composta

La cosa che più infastidisce della polvere è la velocità con cui si riforma: spesso, pur spolverando con attenzione al mattino, la vediamo riformarsi già al pomeriggio. Ma perché? La spiegazione è nella natura stessa della polvere, e in pochi sanno di cosa è fatta. E la spiegazione contiene un dato che forse non ci fa piacere conoscere: la polvere, infatti, è formata in gran parte dalla nostra pelle. Le cellule morte che cadono e vanno a comporre la fastidiosa polvere. Quindi, la causa di questo fastidio siamo proprio noi stessi.

Ed il tutto è facilmente riscontrabile: basta fare caso che nelle abitazioni dove vivono più persone ce n’è molta di più rispetto alla casa di un single. La pelle si ricambia continuamente, e gli strati vecchi si staccano senza soluzione di continuità. Ecco perché non c’è alcun modo di prevenire il problema, e non serve nemmeno coprire braccia e gambe. La polvere si forma ugualmente. Va detto che la polvere arriva anche dall’esterno, dal suolo e dalla strada. Spesso anche un piccolo spiffero diventa un continuo rifornitore di questo fastidioso ospite, del resto è composta da particelle molto sottili. Ecco perché anche le case chiuse ne sono piene: ma attenzione, in questo caso essa di forma molto più lentamente.

