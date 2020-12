By

In fin dei conti ce lo aspettavamo tutti che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte agisse in questo modo a fine anno.

In un clima politico tutt’altro che disteso c’è però da dire che le puntuali comunicazioni via social del Premier sono diventate un punto di riferimento per gli italiani. Soprattutto se prendiamo in considerazione che mancano meno di 48 ore al 2021.

Insomma, Giuseppe Conte sicuramente non le manderà a dire ed ovviamente lo farà in un modo tutto suo e che da sempre lo contraddistingue come il Presidente del Consiglio più social della storia.

Il Premier Giuseppe Conte e l’annuncio social che ha creato non poco dibattito

Saranno ore davvero cruciali e di attesa queste che verranno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha infatti annunciato che domani si terrà una conferenza stampa alle ore 11:00.

Una conferenza il cui contenuto non è ancora del tutto chiarito ma che sicuramente servirà al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per mettere alcuni “puntini sulle i” che proprio in questi giorni sono chiesti a gran voce.

Da un punto di vista politico è infatti nell’aria da molto una presunta crisi per la nella maggioranza che sostiene il Governo. La presunta, più chiacchierata che ufficiale, richiesta di dimissioni da parte delle ministre di Italia Viva, che fanno parte della intesa, potrebbe sfiduciare di Governo.

Se invece facciamo i conti con la pandemia risulta evidente che sono necessarie alcune specifiche in materia 2021 e della situazione zone gialle, rosse ed arancioni in relazione anche alla diffusione dei vaccini.

Insomma, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha molto di cui parlare ed alle ore 11 in diretta da Villa Madama tutti si aspettano che dirà qualcosa di inerente ai punti sopra citati. Tutti pronti quindi per seguire il Premier.