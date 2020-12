Curioso di conoscere l’andamento del 2021 per il tuo segno? Scopri la classifica dei segni del 2021 e vedi dove ti posizioni!

Com’è andato il tuo 2020? Aspetta, è inutile che ce lo dici. Dopotutto c’è stata una pandemia (tutt’ora in corso), svariati lockdown ed almeno tre mesi di quarantena. Insomma, di certo non è stato una passeggiata! Non ci resta che sperare nell’anno nuovo alle porte, magari per trovare lavoro o migliorare la nostra condizione. Per questo è utile consultare le stelle per l’anno venturo.

Ecco quali sono le prime posizioni nella classifica di tutti i segni zodiacali secondo le previsioni dell’oroscopo del 2021!

Classifica dei segni nel 2021: cosa ti aspetta nel 2021?

Curioso di conoscere l’andamento del prossimo anno?

Bene, abbiamo stilato per te la classifica delle posizioni dei segni del 2021; se non fai parte dei quattro segni che saranno i più fortunati il prossimo anno, puoi sempre rifarti guardando questo elenco.

La fortuna, dopotutto, è sicuramente una grande alleata ma per avere successo, nella vita, non ci vuole solo quella!

Scopriamo insieme come andrà il tuo anno grazie alla classifica di tutti i segni zodiacali!

Primo posto: il 2021 è l’anno della Bilancia

Un anno veramente meraviglioso aspetta tutti gli amici nati sotto il segno della Bilancia.

Il 2021 sarà veramente il momento della svolta, sotto l’aspetto lavorativo, per tutte e tre le decadi.

Il giusto riconoscimento per i vostri sforzi arriverà (anche se un po’ in ritardo) e vi ripagherà di tutta la fatica fatta negli ultimi anni. Nel 2021 il trigono di Giove e Saturno vi porterà fama e successo: tenete d’occhio, maggiormente, il mese di Luglio!

Secondo, terzo e quarto posto della classifica dei segni 2021: Gemelli, Capricorno e Toro

Lavoro, lavoro, lavoro. Entrate di diritto nella classifica dei migliori segni del 2021 perché sarete, senza mezzi termini, lavoratori instancabili! Questo è l’anno dove, finalmente, il vostro talento verrà riconosciuto.

Dovrete, forzatamente, strapparvi da quella comfort zone che tanto amate e dedicarvi alla realizzazione di tutti i vostri nuovi progetti. Non lamentatevi delle possibilità che vi regalerà questo anno nuovo: dovrete lavorare duramente ma vedrete arrivare il successo. Fate tesoro delle esperienze che vi regalerà quest’anno ed arriveranno grandi soddisfazioni!

Un 2021 tranquillo per Pesci, Vergine, Acquario e Scorpione

Anche se non siete i segni preferiti da Giove (che dominerà l’anno), non dovete disperare. I mesi estivi e primaverili, infatti, saranno quelli dove potrete esprimervi al meglio!

Il lavoro prenderà una piega decisamente importante proprio in questi mesi; fate attenzione alle proposte che vi verranno fatte. Quest’anno non sarà pieno di avvenimenti importanti ma, per chi saprà impegnarsi, porterà comunque almeno un importante cambiamento.

Attenzione ai passi falsi: Sagittario, Cancro, Leone ed Ariete

I mesi migliori, per voi, saranno quelli autunnali. Sì, è vero che sono molto lontani ma non fatevi illusioni: il tempo corre in fretta! Quest’anno rischiate di caricarvi di troppe responsabilità e cedere sotto il peso dello stress. Forse è meglio rivalutare le vostre priorità e cercare di capire se vi piace davvero il lavoro che fate. Coraggio, passata l’estate andrà tutto in discesa per voi!