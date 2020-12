Tutti i programmi tv di oggi 29 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Siamo ormai giunti agli ultimi giorni di questo 2020 davvero unico nel suo metterci alla prova. E’ stato un anno complicato e con molte difficoltà da affrontare ma come sempre cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo senza abbatterci.

In questo martedì c’è chi di voi dovrà lavorare lo stesso, chi invece si godrà qualche altra ora di riposo. Sicuramente stasera, anche a causa del coprifuoco alle 22, ci ritroveremo tutti sul divano con il telecomando in mano a decidere cosa guardare in tv.

Come sempre vi veniamo in aiuto con la nostra selezione di programmi tv per permettervi di scegliere senza perdervi in guide troppo complicate. Trovate di tutto in basso: show, film, sport ecc. Vi basta solo dare uno sguardo, mettervi comodi e guardare il vostro programma preferito.

Programmi tv 29 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera ci saranno tre show inediti programmati specialmente per questo periodo tra Natale e Capodanno.

Iniziamo con lo spettacolo di Enrico Brignano in onda su Rai 2 alle 21.20. Si tratta dell’edizione “festiva” dello show del comico romano “Un’ora sola Vi vorrei”.

Su Canale 5 invece ci sarà il documentario “Viaggio nella Grande Bellezza – Nativity”, in cui verranno mostrate tutte le opere in cui è stato raffigurato Gesu Cristo da bambino con spiegazioni, dettagli e curiosità.

Per finire su Italia 1 andrà in onda uno speciale delle Iene che ripercorrerà tutte le fasi della pandemia da Coronavirus e cercherà di spiegare, col classico stampo de le Iene, alcuni particolari inediti.

Film in tv oggi: Biancaneve e La storia infinita

Per chi invece vuole gustarsi un bel film, stasera ci saranno molte pellicole di animazione e ispirate alle favole. Ad esempio su Rai 1 ci sarà la versione cinematografica di Biancaneve, mentre su Paramount il classico “La Storia infinita“. Per il resto vi lasciamo qui in basso la consueta lista dei film in prima serata.

Rai 1 21:25 Biancaneve

21:25 Biancaneve Rai 4 21:19 Hanna

21:19 Hanna Rai Movie 21:10 Smetto quando voglio – Masterclass

21:10 Smetto quando voglio – Masterclass Rete 4 21:22 Selvaggi 1995

21:22 Selvaggi 1995 Iris 21:00 Le colline bruciano

21:00 Le colline bruciano Italia 2 21:10 Superhero Il piu’ dotato fra i supereroi

21:10 Superhero Il piu’ dotato fra i supereroi Cielo 21:15 In viaggio con Jacqueline

21:15 In viaggio con Jacqueline Rai 5 21:15 Non buttiamoci giu’

21:15 Non buttiamoci giu’ La7 21:15 Sabrina 1954

21:15 Sabrina 1954 TV8 21:30 Il bacio di mezzanotte

21:30 Il bacio di mezzanotte Italia 7 Gold 21:15 Scomodi omicidi

21:15 Scomodi omicidi TV2000 21:29 Angeli con la pistola

21:29 Angeli con la pistola NOVE 21:25 I magnifici sette

21:25 I magnifici sette Paramount 21:10 La storia infinita

21:10 La storia infinita Spike 21:30 True justice II – Vicolo di sangue

21:30 True justice II – Vicolo di sangue Canale 20 Mediaset 21:04 Today you Die

21:04 Today you Die Cine 34 21:00 Amarcord

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per quanto riguarda lo sport, il calcio è fermo in Italia e riprenderà soltanto il 3 gennaio. Nel frattempo gli amanti del football si riverseranno sicuramente sulla Premier League che, come di consueto, gioca anche durante le feste di Natale. Stasera alle 20.15 ci sarà la sfida tra Manchester United e Wolves su Sky.

Riparte anche il campionato spagnolo su DAZN. Stasera alle 21.30 ci saranno i match tra Cadiz e Valladolid e Levante e Betis.