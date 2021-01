Una rivelazione decisamente scottante quella riguardo le anticipazioni di Sanremo: a quanto pare Amadeus vorrebbe il famosissimo gruppo pop.

Sanremo è sempre Sanremo, no?

Bene, a quanto pare sembra che non ci sia limite alla voglia degli organizzatori di stupire e rendere questo festival sempre più esplosivo.

A quanto pare, infatti, Amadeus starebbe cercando di assicurarsi la presenza di un gruppo incredibile, che ha fatto veramente la storia degli anni ’80.

Ecco di chi si tratta.

Sanremo, le anticipazioni: Amadeus vuole gli Abba sul palco

Mamma mia, è proprio il caso di dirlo! Amadeus, infatti, sarebbe in piena trattativa con uno dei quartetti più famosi della storia della musica pop. Gli Abba!

La notizia è “sfuggita” nell’ambito della trasmissione radio di Rai2 “Sanremo di Sabato“, condotta da Monica Marangoni e Sergio Rubino.

La puntata, andata in onda ieri sera, ha decisamente sollevato alcune indiscrezioni riguardo gli ospiti che Amadeus avrebbe deciso di contattare per Sanremo.

“Si vocifera di un gruppo straordinario” ha detto Sergio Rubino “un gruppo dal nome palindromo. Gli Abba!“. La rivelazione arriva nei primi minuti del programma, proprio durante la presentazione dell’ospite speciale del programma di “Sanremo di Sabato”.

Si tratta di Paolo Bonolis, intervenuto in qualità di presentatore del Festival nel 2005 e nel 2009. Dopo la rivelazione della probabile presenza del gruppo degli Abba e la conferma che anche un famoso calciatore svedese farà parte del programma, Bonolis ha commentato:”Avremmo potuto far fare le scenografie all’Ikea!”

Una battuta questa, rivolta al presentatore di quest’anno (ed anche degli anni scorsi), lo show-man Amadeus. Dopotutto, infatti, l’organizzazione del Festival quest’anno è stata decisamente difficile. Tra presentazioni “imbarazzanti” e dichiarazioni decisamente ostili di Morgan le polemiche non sono di certo mancate.

La 70esima edizione del Festival, quindi, promette di essere veramente scoppiettante: qui trovate la lista di tutti i “Big” in gara e con quali brani parteciperanno.

La notizia della probabile partecipazione di Sanremo, comunque, ha già scatenato i commentatori sui social ed in molti hanno iniziato a fare paragoni “scomodi”.

C’è chi si dice entusiasta e chi, invece, sostiene come gli ABBA non si faranno mai vedere a Sanremo. In molti, poi, hanno deciso di rivangare la presenza dei Ricchi e Poveri, già vincitori del Festival nel 1985 ed intervenuti nel 2020 in qualità di ospiti speciali.

Tra i molti commenti, quindi, ci sarebbero anche quelli di chi non vuole vedere gli ABBA sul palco ma gradirebbe moltissimo il ritorno del quartetto nostrano. Insomma, la decisione di portare gli ABBA a Sanremo sembra aver già scatenato molte polemiche e sarà, sicuramente, uno dei punti cardine del Festival di quest’anno.

Amadeus, niente ‘Abba’ a Sanremo: “ I desideri sono tanti e pure le invenzioni”

A chiudere ogni polemica è intervenuto il presentatore e responsabile artistico del festival di Sanremo, Amadeus che smentisce categoricamente i rumors che volevano il gruppo svedese grande ospite internazionale dell’edizione 2021, bollandola come fake news.

“Gli Abba al festival? I desideri sono tanti e pure le invenzioni. Quando gli ospiti diventano ufficiali lo saprete da me. Ho letto addirittura che l’avrei detto io ma io invece non c’ero“. Con questa dichiarazione Amadeus sconfessa le parole del collega radiofonico Sergio Rubino che in diretta su radio Rai2, aveva dato questa indiscrezione come notizia certa

Come sempre, per scoprire cosa succederà, quindi, non possiamo far altro che attendere l’arrivo del nostro Festival preferito. Dopotutto, Sanremo quest’anno inizia il 2 Marzo: abbiamo tempo per prepararci!

Il fatto che sono gli stessi boomer a non volere gli Abba a Sanremo che mi destabilizza pic.twitter.com/V0PSHvhgZO — • Dario hyped for Sanremo • (@IlMagoDiOzzac) January 10, 2021

