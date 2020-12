By

Ecco la lista completa di tutti i big in gara nella competizione canora più famosa d’Italia. Sanremo 2021 ti aspetta. Sei pronto?

A condurre la 71esima edizione del Festival, in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo, sarà ancora una volta Amadeus che, per il suo secondo anno consecutivo, ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico.

Sono 26 i cantanti in gara tra i big del Festival di Sanremo per l’edizione del 2021. Una edizione che dovrà far fronte alla pandemia ed alle difficoltà che stiamo vivendo dando un sorriso ed intrattenendo l’Italia intera.

Saranno 16 gli uomini e 10 le donne in gara tra i big che sono stati annunciati da Amadeus, in diretta su Raiuno, durante la finalissima di Sanremo Giovani 2021 al termine della quale sono stati svelati i nomi delle 8 Nuove Proposte che saliranno sul palco del Teatro Ariston durante la 71esima edizione di Sanremo.

In diretta aggiorneremo con i nomi ufficiali di ognuno dei big in gara. Clicca qui per aggiornare la pagina e sapere i big selezionati da Amadeus

La lista completa dei big in gara a Sanremo nell’edizione 2021

Il primo big in gara è l’immenso artista che ha fatto innamorare generazioni di giovani, Francesco Renga con “Quando trovo te”.

con Per la prima volta al festival di Sanremo il secondo big in gara è rappresentato dal gruppo de i Coma_cose con “Fiamme negli occhi”.

con Debutta al festival di Sanremo Gaia , vincitrice di Amici 19, come terza big in gara con la canzone “Cuore amaro”.

, vincitrice di Amici 19, come terza big in gara con la canzone Quarto in gara è l’artista Irama che 4 anni fa era partito con Sanremo Giovani e che ora si presenta in gara per l’edizione 2021 tra i big con “ La genesi del tuo colore “.

che 4 anni fa era partito con Sanremo Giovani e che ora si presenta in gara per l’edizione 2021 tra i big con “ “. Quinto in gara per la prima volta sul palco di Sanremo c’è Fulminacci che invece si presenta in gara a marzo con “ Santa Marinella “.

che invece si presenta in gara a marzo con “ “. Il sesto big che andrà in gara a marzo è invece per la prima volta Madame che in gara si presenterà con il brano “ Voce “.

che in gara si presenterà con il brano “ “. Il settimo campione in gara arriva per la prima volta in gara sul palco dell’Ariston. Willie Peyote si presenta in gara con il brano “ Mai dire mai, la locura “

si presenta in gara con il brano “ “ L’ottavo big in gara è invece una veterana, per la dodicesima volta, Orietta Berti (non presente in studio al momento a causa del Covid, ha infatti dichiarato che suo marito Osvaldo si sta gradualmente riprendendo) che si presenta in gara con “ Quando ti sei innamorato “.

(non presente in studio al momento a causa del Covid, ha infatti dichiarato che suo marito Osvaldo si sta gradualmente riprendendo) che si presenta in gara con “ “. Il nono big in gara è invece Ermal Meta che si presenta in gara cantando “ Un milione di cose da dirti “.

che si presenta in gara cantando “ “. Decimo big in gara è il vincitore di Sanremo Giovani 2020 il rapper romano Fasma che si presenta in gara cantando “ Parlami “.

che si presenta in gara cantando “ “. Undicesimo big in gara un artista fuori dagli schemi è Arisa che si presenta in gara con “Potevi fare di più” .

che si presenta in gara con . Dodicesimo campione in gara è l’artista più indecifrabile. A Sanremo 2021 arriva Gio Evan che si presenta in gara con “ Arnica “.

che si presenta in gara con “ “. Tredicesimo big in gara il gruppo dei “ Maneskin ” che si presenteranno con la canzone “ Zitti e buoni “.

” che si presenteranno con la canzone “ “. Quattordicesimo big in gara è invece per la quinta volta Malika Ayane che canterà nell’edizione 2021 di Sanremo la canzone “ Ti piaci così ” ( il titolo è da confermare)

che canterà nell’edizione 2021 di Sanremo la canzone “ ” ( il titolo è da confermare) Per la prima volta in gara a Sanremo come quindicesimo campione Aiello che sarà in gara con la canzone “ Ora “.

che sarà in gara con la canzone “ “. Il sedicesimo big in gara è Max Gazzè assieme alla Trifluoperazzina monstery band con la canzone “ Il farmacista “.

assieme alla con la canzone “ “. Il diciassettesimo campione in gara per Sanremo 2021 è Ghemon che sarà in gara con la canzone “ Momento perfetto “.

che sarà in gara con la canzone “ “. Diciottesimo campione in gara è un ulteriore debutto, La rappresentante di lista che saranno in gara con “ Amare “.

che saranno in gara con “ “. Diciannovesimo in gara sarà invece Noemi che torna nella 71esima edizione del festival di Sanremo con la canzone “ Glicine “.

che torna nella 71esima edizione del festival di Sanremo con la canzone “ “. Ventesimo campione in gara è un nuovo talento campano Random che debutta con “ Torno a te “.

che debutta con “ “. Ventunesimi in gara invece Colapesce Dimartino che saranno in gara con “ Musica leggerissima “.

che saranno in gara con “ “. Ventiduesima in gara c’è Annalisa che tornerà a Sanremo per il suo quinto festival con “ Dieci “.

che tornerà a Sanremo per il suo quinto festival con “ “. Ventitreesimo campione in gara sarà invece Bugo che nella settantunesima edizione di Sanremo canterà “ E invece si “.

che nella settantunesima edizione di Sanremo canterà “ “. Ventiquattresimo big in gara è un gruppo Lo stato sociale con la canzone “ Combat Pop “.

con la canzone “ “. Il penultimo campione in gara è il gruppo di Extraliscio e Davide Toffolo con la canzone “ Bianca luce nera “.

con la canzone “ “. Il ventiseiesimo campione in gara è il gruppo composto Francesca Michielin e Fedez con la canzone “Chiamami per nome“.

Per quanto riguarda i giovani, le nuove proposte di Sanremo sono:

Elena Faggi – Dellai (Luca e Matteo) – Gaudiano – Folcast – Greta Zuccoli – Davide Shorty – Wrongonyou – Avincola

Il Premio Tim se lo è aggiudicato invece il brano “Lo stesso cielo” dei Desideri.

Il caso Morgan crea polemica a Sanremo: la decisione “necessaria”

Attraverso un comunicato ufficiale Amadeus ha comunicato l’esclusione dal panel dei giudici televisivi di Morgan per una condotta non del tutto corretta. Sul suo Instagram Morgan ha dato sfogo, così come si può notare sopra, a tutta la sua verità pubblicando post su post sul suo account ufficiale.

I post stanno facendo il giro del web, ma la polemica è appena all’inizio ed il Festival di Sanremo non è nemmeno iniziato. Lo scontro fra Morgan e Amadeus è alle porte?