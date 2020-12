Justine Mattera ha dato una buonanotte bollente ai fan, mostrando loro su Instagram una foto che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Justine Mattera è uno dei personaggi più popolari nel mondo della rete. La sexy showgirl sa come attirare l’attenzione degli utenti e pochi minuti fa ha deciso di dare loro una buonanotte speciale. Una di quelle che lì farà restare senza fiato.

La Mattera ha pubblicato uno scatto, rigorosamente in bianco e nero, è in grado di esaltare tutta la sua bellezza e le piume, accompagnate da uno slip che mostra un provocante lato B, non fanno che aumentare quell’atmosfera magica che tanto piace ai suoi fan, che sicuramente non riusciranno a pensare a nient’altro che lei durante questa sera solitaria.

Justine Mattera ha dato una buonanotte bollente ai fan, che faranno sogni tutt’altro che tranquilli, ammettendo però che hanno apprezzato e non poco il gentile omaggio ricevuto.

Justine Mattera provoca i fan: “Non è sempre così”

Justine Mattera, oltre a mostrare i fan una fotografia che esalta il suo scultoreo Lato B, ha lanciato anche una provocazione, giocando con la scelta stilistica dello scatto che invece di optare per un classico a colori ha prediletto un intramontabile bianco e nero.

La showgirl, che aveva già tolto loro il fiato con un altro seducente scatto, ha fatto notare che nella vita non è tutto bianco e nero.

“Non è sempre tutto bianco o nero” ha fatto notare e i commenti a tal proposito non sono di certo mancati: “Fate presto” ha scritto un utente della rete ammaliato dalla foto pubblicata pochi minuti. “Ho bisogno di un cardiologo“ ha aggiunto, facendo intendere che la visione della showgirl abbia aumentato e non di poco i battiti del suo cuore.

“Sei un miracolo scolpito dal cielo” ha scritto invece un altro fan, complimentandosi per la sua eterea bellezza.

Justine Mattera su Instagram ha dato ai fan una buonanotte speciale e loro non possono che ringraziarla per tanta premura nei loro confronti e sperano di poter vedere presto altri scatti del genere.