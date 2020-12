By

Justine Mattera ha fatto impazzire il web. La foto, che la ritrae con addosso soltanto un completo intimo rosso, ha mandato in delirio i fan.

Justine Mattera è sicuramente conosciuta per il suo incredibile talento, che ha calcato i migliori palcoscenici tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Anche sui social, l’artista riesce a fare lo stesso, utilizzando però le sue doti fisiche e non artistiche.

Justine, infatti, è molto apprezzata dagli utenti della rete per pubblicare online scatti che lasciano poco spazio all’immaginazione e mostrano tutta la sua fisicità. Fisicità che, diciamocela tutta, non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani perché la Mattera, nonostante non sia più una ragazzina, ha un fisico da un urlo.

La sua ultima foto, infatti, garantisce a pieno che per essere belle l’età non è assolutamente un fattore importante e a notarlo sono gli stessi utenti della rete che vedendo Justine Mattera in intimo sono letteralmente impazziti, facendole i complimenti per il suo fisico scolpito.

Justine Mattera, fan in delirio: “Hai un corpo da fare invidia”

Justine Mattera ha conquistato tutto il popolo della rete pubblicando uno scatto che la vende montare in sella ad una bici con soltanto addosso un completo intimo rosso. I pizzi e i merletti si adagiano morbidamente sul corpo dell’artista che, mai come in questo, sembra davvero essere un’opera d’arte realizzata dai più grandi scultori esistenti al mondo.

“Quando metto i likes devo ammettere che mi diverto perché premiare la bellezza al giorno d’oggi è molto facile, ma premiare la bellezza che aumenta con gli anni non lo è affatto” le ha scritto un fan, facendo notare che nonostante l’età lei rimane una donna bellissima. La Mattera, però, che non molto tempo fa è stata ospite da Barbara d’Urso, che si è mostrata completamente senza trucco, ha successo anche tra le donne! Leggete un po’ qua cosa le ha scritto una fan:

“Justine quanta pazienza che hai! Sei bella, hai classe, sei una donna ironica e lavori onestamente. Non ti manca davvero nulla! Da donna ti dico che vedere le tue foto sui social è sempre un piacere!” ha concluso, rendendo felice Justine Mattera su Instagram.

Justine, come detto anche da una sua fedele sostenitrice, ha davvero tutto ciò che ha per conquistare il cuore del pubblico e dai risultati che riesce ad ottenere è impossibile dire che non ci è riuscita.