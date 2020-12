Barbara d’Urso, senza trucco e seno al vento: visuale che toglie il fiato

Barbara d’Urso si è mostrata in uno scatto senza trucco e con il seno in vista. Gli utenti del web sono tutti impazziti per lei.

Barbara d’Urso, dopo essere stata in diretta con Pomeriggio 5 per informare i suoi fedeli telespettatori sui principali avvenimenti di cronaca e attualità, ha finalmente staccato la spina e si gode qualche ora di meritato riposo dopo una giornata di lavoro, pronta a ripartire più carica che mai per la diretta in onda domani.

Per questo motivo ha scelto di rilassarsi un po’, facendolo nel migliore dei modi. Via i vestiti di scena, via il trucco, ma soltanto con un piccolo pigiama di seta che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione, ma che sicuramente le permette di stare più comoda ed in libertà per casa. La bella conduttrice partenopea, che è da poco diventata zia, ha deciso di deliziare i suoi fedeli sostenitori con uno scatto della buona notte che fa togliere il fiato, mostrandosi senza trucco e con una generosa scollatura.

La foto, manco a dirlo, è stata apprezzata e non poco da popolo della rete, che è riuscito ad ammirare le morbide forme di Barbara d’Urso prima di andare a letto. La conduttrice, infatti, è più bella che mai, anche senza il suo make up preferito, un fisico da urlo da fare invidia ad una 20enne.

Barbara d’Urso si rilassa dopo Pomeriggio 5: la sfuriata a Brosio

Finalmente senza trucco.. e mi preparo la cena….💋💋💋 pic.twitter.com/qfXc5PJvXn — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 2, 2020

Barbara d’Urso, dopo aver deliziato i fan con un selfie al naturale, passerà del tempo in puro relax, visto che è oggi è stata una diretta bella carica quella di Pomeriggio 5. Il motivo? La bella conduttrice partenopea si è trovata ad accogliere una notizia choc su Maradona, in quanto è emerso che avrebbe riconosciuto un figlio che in realtà non è suo, ma non solo.

Barbara ha dovuto rimproverare Paolo Brosio in diretta, che nonostante fosse in onda su canale 5 non faceva altro che altro controllare il suo cellulare mentre parlare della messa anticipata di Natale, che non si terrà come di consueto e tradizione vuole a mezzanotte ma alle 22:00. La d’Urso, che domenica scorsa ha accolto l’intervento dell’Azzolina, si è subito accorta di tutto e lo ha prontamente rimproverato in diretta.

Il giornalista, per farsi perdonare, ha pensato di regalarle uno scoop, raccontandole che molti anni fa ha baciato una delle sue fedeli opinioniste: Patrizia Groppelli. Questo basterà a farsi perdonare, visto che ha mancato di rispetto al pubblico a casa? Staremo a vedere.

💥 TASSELLO CHOC 💥 Paolo Brosio e Patrizia Groppelli SI SONO BACIATI #Pomeriggio5 pic.twitter.com/TJc5BMTDlv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 2, 2020

Intanto la foto senza trucco di Barbara d’Urso ha letteralmente conquistato il popolo della rete, che l’ha apprezzata ancora di più per essersi mostrata senza feltri, apparendo bellissima come non mai. Anche se le famose luci di cui tanto si è parlato durante il corso di questi anni per quanto riguarda gli effetti utilizzati durante la messa in onda delle sue trasmissioni.