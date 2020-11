By

Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione del governo Conte, ha risposto alle domande di Barbara D’urso durante il suo live show.

Per quanto riguarda la scuola le domande che sorgono sono tantissime.

Studenti, docenti, genitori, le incertezze sono troppe e si vorrebbe percorrere una via sicura.

Il popolo italiano accusa continua confusione, incertezza e soprattutto disomogeneità fra le volontà del Governo e quelle delle istituzioni regionali.

In un clima del genere c’era bisogno di un intervento da parte del Ministro in persona che ha deciso di prendere parola durante la trasmissione della domenica sera della conduttrice Barbara D’urso.

La conduttrice ha posto domande dirette facendosi portavoce delle incertezze e dei dubbi di studenti, genitori e docenti che tutt’oggi vogliono capire cosa dovrà accadere.

Vediamo cosa è stato detto.

Azzolina risponde alle accuse di De Luca in Campania e sulle riaperture della scuola

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in collegamento su Canale 5, ha infatti fatto il punto della situazione sul mondo della scuola alla luce degli ultimi sviluppi in merito all’emergenza Covid-19.

La conduttrice dello show ha tenuto a dare agio al Ministro dell’Istruzione di rispondere alle polemiche scaturite dalle dichiarazioni poco diplomatiche del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

A tal proposito Lucia Azzolina ha risposto: “Le parole di De Luca? Non entro in polemica con lui. La Campania ha le scuole chiuse da marzo, un record in Europa”.

Un dato determinante e che dimostra, ancora una volta, che il Ministro non ha alcuna intenzione di indietreggiare sulla sua posizione.

Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha poi ribadito quanto i dati della comunità scientifica dimostrino ed abbiano dimostrato che la scuola sia e sia stata un ambiente sicuro in cui non è impossibile esserci.

“Tornare prima di Natale? Vi è una discussione in corso, vediamo nelle prossime ore, io sarei per un ritorno, graduale, anche prima delle feste” specifica la titolare del ministero dell’Istruzione.

“Vediamo cosa succede, se si allentano misure anti covid anche il settore della scuola deve farne parte” rammenta Lucia Azzolina ribadendo l’importanza della scuola in presenza sottolineando poi anche però il continuo positivo evolversi della didattica a distanza.

A tal proposito per confrontare i dati con le opinioni basta considerare i dati covid giorno dopo giorno, dando anche una occhiata a quelli di ieri.

La conduttrice Barbara D’urso ha poi chiesto al Ministro Lucia Azzolina se è davvero nelle intenzioni del Governo prendere in considerazione di portare i bambini a fare lezione di Sabato e Domenica.

“A scuola nei weekend? Non è una strada da percorrere andare in classe la domenica, per quanto riguarda il sabato, già accade in alcune zone, soprattutto al Meridione” risponde la Azzolina.

Quest’ultima ha poi ribadito che i banchi a rotelle siano una risorsa utile e che grazie ad essi è stato generato una grande quantità di lavoro per le imprese italiane da parte del Governo.

Le parole del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, hanno generato non poche polemiche sin da subito sui social.

Di seguito alcuni esempi.

