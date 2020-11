Previsioni meteo 30 novembre: l’inverno bussa alle nostre porte

Le previsioni meteo per lunedì 30 novembre annunciano l’arrivo dei primi freddi in tutto il paese

L’ultimo giorno di novembre comincia all’insegna di un freddo che comincerà a fare capolino un po’ in tutto il paese. La settimana, quindi, comincerà con il timbro del gelo che condizionerà la nostra giornata, soprattutto nel nord Italia. Il maltempo che ha colpito l’Italia domenica, in particolare il Meridione, comincerà ad allentare la sua morsa, ma nella giornata di lunedì sarà registrato un deciso calo delle temperature. Tuttavia, le nuvole non andranno via. Le piogge saranno in considerevole diminuzione, ma resteranno le nubi, che renderanno il cielo grigio.

Previsioni meteo 30 novembre: via la pioggia, ma arriva il freddo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youmeteo.com ☀️🌩 (@youmeteo)

Le scarse precipitazioni (se non del tutto assenti) saranno favorite dai venti, che saranno generalmente forti e che faranno scendere le temperature. In arrivo nevicate, sia nelle zone montagnose che in quelle collinari. Qualche fenomeno potrà esserci anche in pianura. Intanto, la perturbazione nuvolosa si sposterà soprattutto verso sud est, con il gelo che colpirà soprattutto il nord del paese. Attenzione ai venti freddi di Bora, che soffieranno in Friuli. e in alto Veneto. Al Meridione, piogge residue in Sicilia e in Calabria, con il resto del Sud che vedrà tempo variabile e generalmente nuvoloso, ma con poche percentuali di pioggia. Attenzione alle temperature, che saranno in calo anche nel sud del Paese.

Leggi anche – Oroscopo di oggi 29 Novembre 2020: tutte le previsioni e la classifica