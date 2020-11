Scopriamo tutte le previsioni delle stelle per l’oroscopo di oggi, domenica, 29 Novembre. Ecco cosa hanno in mente i pianeti per noi.

Che cosa hanno in mente le stelle per noi in questa domenica di fine Novembre?

Leggiamo insieme la classifica dei segni dell’oroscopo e tutte le previsioni accurate per la giornata di oggi, domenica 29 Novembre.

Cosa succederà nella nostra giornata?

Oroscopo di oggi 29 Novembre: previsioni e classifica segno per segno

Oggi le stelle prevedono una giornata decisamente poco positiva per tutti coloro nati sotto il segno di Capricorno, Toro, Gemelli ed Ariete.

A metà classifica troviamo, invece, Scorpione, Acquario, Leone e Pesci: la loro domenica sarà tranquilla e riflessiva, senza troppi avvenimenti.

Invece ai primi posti ci sono Sagittario, Vergine, Cancro e Bilancia: se siete nati sotto questo questo potete aspettarvi una giornata meravigliosa!

Ora che abbiamo letto la classifica dei segni dell’oroscopo di oggi, domenica 29 Novembre, proseguiamo con le previsioni accurate per ogni segno zodiacale!

Oroscopo oggi Ariete

Oggi è la giornata giusta per chiudersi in casa e lasciare che le ore scorrano pigramente via, caro Ariete.

No, non preoccuparti non è perché ti accadrà qualcosa di male, assolutamente! Oggi però hai bisogno di ricaricare le pile e di prenderti cura di te stesso. Sul lavoro non hai impegni pressanti mentre invece, dal punto di vista sentimentale, le stelle indicano che oggi è meglio stare da soli.

Forse il partner ha voglia di avventure ed emozioni mentre te di coperte e cioccolata calda (a proposito, sai qual è il segreto per farla?). Oggi meglio stare separati.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 29 Novembre Toro

Una domenica tranquilla aspetta anche tutti gli amici nati sotto il segno del Toro.

In famiglia ed in amore non ci sono sconvolgimenti o grosse novità: chi è solo dovrà aspettare ancora un po’ prima di incontrare l’anima gemella!

La giornata di oggi è all’insegna della serenità: vedete se riuscite a convogliare questo sentimento anche verso il lavoro che, generalmente, in questo periodo vi preoccupa un po’.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Siete pieni di voglia di fare, vi sentite pronti a sfornare idee e costruire nuovi progetti: per ora, però, cari Gemelli meglio tenere il piede ancora sul freno per un po’.

Il vostro cielo non è negativo (anzi) però le stelle sembrano scettiche: meglio aspettare l’inizio del prossimo anno per far partire eventuali nuovi progetti!

In amore avete raggiunto un momento di pace: sia da soli che fidanzati. Sfruttatelo!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Una splendida domenica attende tutti coloro nati sotto il segno del Cancro: sì, è vero, gli impegni lavorativi sono tanti e voi vi sentite sotto stress e preoccupati.

Però, ultimamente, state imparando a prendere le cose come vengono e fare affidamento sulle vostre energie che non sono così basse come pensate.

In amore vi sentite felici, il partner vi cerca e tutti gli altri vi desiderano: cosa potreste volere di più?

Avete combattuto (e vinto) un piccolo malanno stagionale: oggi godetevi la vostra giornata!

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 10

Oroscopo di oggi 29 Novembre Leone

La situazione, in amore ed in famiglia, precipita nella giornata di oggi. Quasi sicuramente, cari amici del Leone, vi attenderanno delle discussioni o dei confronti poco piacevoli.

Per voi questo non è sicuramente un bel periodo!

Sul lavoro qualcuno ha deciso di mettervi i bastoni fra le ruote e si mette di traverso: state attenti alle scelte che fate in questo momento, potrebbero costarvi caro in futuro.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

I nati sotto il segno della Vergine possono aspettarsi, per la giornata di oggi, un imprevisto. Bello o brutto, questo le stelle non lo rivelano: ma, incredibilmente, sarà la vostra risposta all’imprevisto il vero perno di tutta la giornata.

Oggi, carissimi amici della Vergine, scoprirete di avere la forza per combattere e vi stupirete di quanto lontano potete andare con solo le vostre forze.

In amore vi attende una grande felicità: iniziando a fare più affidamento su voi stessi, finalmente, potrete coglierla tra poco.

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 10

Oroscopo oggi Bilancia

Domenica scoppiettante per la Bilancia che ha trovato finalmente il modo di gestire gli impegni: chi vi chiede un favore, poi, è obbligato o costretto a farvene un altro e in questo scambio ci guadagnate sempre.

Oggi vi sentirete al centro dell’attenzione, potrete sicuramente tenere banco in tutte le situazioni sociali che vi capiteranno.

L’oroscopo è positivo anche sul fronte dell’amore: se qualcosa sta nascendo in questo periodo fate attenzione. Potrebbe essere veramente molto importante.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo di oggi 29 Novembre Scorpione

La domenica dello Scorpione non sarà all’insegna dei soliti successi: purtroppo, oggi, qualcosa non va e non sapete neanche voi come gestire il tutto.

Forse dovrete affrontare un confronto importante oppure ci sarà una situazione che aspetta di essere chiarita: in ogni caso dovrete prendervi le vostre responsabilità!

Pensate anche a mettere da parte i soldi: forse vi attende qualche spesa imprevista.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Novità soprattutto dal punto di vista lavorativo per tutti gli amici nati sotto il segno del Sagittario: questo è un periodo decisamente strano (non solo per tutti ma anche per voi).

Nei prossimi giorni potrebbero proporvi qualche progetto decisamente fuori dalla norma: per fortuna la vostra sete di avventure non si estingue mai!

Valutate bene se accettare o meno ma ricordate che quando siete fermi nello stesso posto per tanto tempo iniziate a diventare nervosi.

In amore, se siete alla ricerca di un partner, possono capitare incontri veramente molto interessanti. Se siete in coppia, però, cercate di coinvolgere di più il vostro compagno.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Capricorno

La domenica del Capricorno non sarà emozionante ma calma e riflessiva: per una volta ci vuole!

Una pausa dal lavoro, che in questo momento procede decisamente a gonfie vele vi serviva e potete rilassarvi e divertirvi un poco con gli amici.

In amore potrebbe esserci qualche piccolo dubbio od incomprensione: forse avete paura di prendere un impegno troppo grande. Ma se non ora, quando?

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

In questo momento vi trovate in balìa degli eventi: vi sembra che vi sfuggano i punti più importanti di ogni situazione e, quando non avete tutto sotto controllo, vi sentite sempre smarriti e poco presenti.

Cari amici dell’Acquario, cercate di prendere la giornata di oggi come un monito: se non vi attiverete per avere le informazioni che vi servono, nessuno ve le fornirà su un piatto d’argento.

Sul lavoro ci saranno dei miglioramenti in futuro: per adesso, purtroppo, non c’è molto da fare!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo di oggi 29 Novembre Pesci

Brutta giornata per i Pesci che si trovano ad affrontare giorni che sembrano vuoti e senza spunti.

In amore, infatti, avete ormai raggiunto e superato il limite della sopportazione: è il caso di troncare i rapporti morti oppure di mettere bene in chiaro quali sono le vostre posizioni.

Ne gioverete molto.

La giornata di oggi si presenta decisamente difficile sotto questo punto di vista: ci sarà quasi sicuramente una discussione.

Fate attenzione anche alla salute: oggi rischiate molto emicranie e mal di testa.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 5

