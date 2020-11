Covid, nuova ordinanza in Sicilia: ‘zona gialla’ fino al 3 dicembre

By

Il Presidente della Regione Sicilia ha firmato la nuova ordinanza. Introdotte altre misure restrittive e confermate quelle in essere, sarà in vigore da domenica 29 novembre a giovedì 3 dicembre.

Il Presidente della regione Sicilia Musumeci ha firmato l’ordinanza che entrerà in vigore già da domani e rimarrà in vigore fino, almeno, a giovedì 3 dicembre. Il provvedimento prevede molte conferme di misure restrittive atte a contenere la pandemia già in vigore, e l’introduzione di nuove restrizioni rendendole compatibili alla ‘zona gialla’.

Sono confermate chiusure di teatri, parchi pubblici e privati, cinema, palestre e piscine, ed il coprifuoco scatta dalle 22 alle 5. In questa fascia oraria si porta girare solo per comprovati motivi e sempre con autocertificazione e per motivi di estrema necessità o lavoro.

E’ confermata la riduzione della capacità dei mezzi pubblici di linea urbana e del trasporto ferroviario e la chiusura dei centri commerciali di domenica, ad eccezione degli esercizi alimentari, farmacie e sanitarie, bar e tabacchi, pasticcerie pizzerie e ristoranti (dalle 5 alle 18). Nessuna limitazione per le consegne a domicilio e ,fino alle 22, all’asporto.