By

Leggiamo il bollettino Covid-19 di oggi, domenica 29 Novembre 2020: ecco tutti i dati ufficiali rilasciati dalla Protezione Civile.

Come ogni giorno, ecco il bollettino di oggi legato ai casi di Coronavirus in Italia.

Quello che potete leggere insieme a noi è un sunto dei dati più importanti. I numeri, rilasciati ogni giorno dalla Protezione Civile, escono ogni giorno intorno alle 17.00.

Cerchiamo di capire insieme quale sia la situazione di oggi, facendo un raffronto anche con i numeri dei giorni scorsi.

Prima a livello nazionale, con il numero dei nuovi casi e ricoverati insieme a quello, purtroppo delle vittime del Coronavirus e poi a livello regionale.

Covid-19, il bollettino di oggi 29 Novembre: i morti e i nuovi contagi

Il bollettino dei casi di Coronavirus in Italia di ieri, che trovate qui per fare tutti i confronti, evidenziava un totale di casi pari a 26.323.

I nuovi ricoverati erano stati 385 di cui 20 in terapia intensiva. Le vittime, purtroppo, sono state 686 nella giornata di ieri.

In questo momento così terribile e difficile per tutti, può essere utile essere informati sugli ultimi aiuti rilasciati dal governo. L’assegno unico per le famiglie, infatti, sarà disponibile dal prossimo anno: qui trovate tutti i dettagli.

Ecco allora tutti i nuovi casi di Covid-19 di oggi, domenica 29 Novembre, in Italia.

Totale casi: 20.648

Dimessi/Guariti: 13.642

Ricoverati: 420

Terapie intensive: 9

Morti: 541

Tasso di positività: 11,7% (+0,0%)

Tamponi: 176.934

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Passiamo ora ad analizzare il dato riguardante tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

La notizia di oggi è che la Sicilia entra proprio in questa domenica in una nuova zona che durerà fino al 3 Dicembre: qui trovate tutti i dettagli.

Ecco le cifre dei nuovi casi per ogni regione:

Lombardia: +3.203

Piemonte: +2.021

Campania: +2.022

Veneto: +2.617

Emilia-Romagna: +1.850

Lazio: +1.993

Toscana: +908

Liguria: +437

Sicilia: +1.024

Puglia: +907

Marche: +518

Abruzzo: +413

Friuli Venezia Giulia: +680

Umbria: +310

Sardegna: +416

P.A. Bolzano: +437

P.A. Trento: +265

Calabria: +294

Valle d’Aosta: +47

Basilicata: +172

Molise: +114