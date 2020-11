Pauroso incidente della monoposto Haas guidata da Grosjeans che, durante il primo giro del Gran premio del Bahrain si è schiantato contro le barriere. Auto in fiamme e i soccorritori intenti a tirare fuori il pilota dalle fiamme. Momenti di paura

E’ ancora in corso il Gp Bahrain, l’ultimo della stagione. Al primo giro un incidente pauroso ha coinvolto la monoposto guidata da Grosjean che ha perso il controllo della sua Haas e si è schiantato a tutta velocità contro le barriere. Auto in fiamme e soccorritori in pista per tirare fuori dall’abitacolo il pilota che, anche se zoppicante sembra miracolosamente illeso.

Il salvataggio di #Grosjean è un vero e proprio miracolo#BahrainGP pic.twitter.com/bFFhIwaDuo — Pietro Raffa (@pietroraffa) November 29, 2020

Bandiera rossa e tutti nei box in attesa di riprendere la corsa e di saperne di più sull’accaduto e sulle condizioni del pilota.

Le immagini in diretta sono impressionanti. Poco dopo la partenza, ancora dovevano completare il primo giro, si vede la monoposto di Grosjean perdere aderenza per una questione di ‘traffico’. E’ bastato un leggero contatto con Alpha Tauri di Daniil Kvyat per mandarlo in testa coda. Poi l’urto contro le barriere di protezione e la monoposto che si spezza letteralmente in due. Immagini forti con le fiamme ad aumentare l’ansia per le condizioni del pilota. Tuttavia è il pilota stesso, un po claudicante, ad andare in contro ai solerti commissari e addetti alla sicurezza, sincerandoli (e con loro tutti noi) delle sue condizioni. Il pilota sembra di godere di buona salute ad una prima visita sull’ambulanza ma sono ancora in corso gli accertamenti.