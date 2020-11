Domenica Live, ospiti della D’Urso Marina La Rosa e Sergio Muniz

Ospiti di “Domenica Live” oggi domenica 29 novembre 2020 L’ex Grande Fratello Marina La Rosa e l’attore Sergio Muniz

Tutto pronto per una nuova puntata di “Domenica Live” con Barbara D’Urso. Oggi, 29 novembre 2020 a partire dalle 17 su Canale 5 e poi stasera dalle 21.45 con “Live non è la D’Urso”. Tra gli ospiti di oggi Sergio Muniz, attore, ex modello e reduce da “Tale e Quale Show” e in passato sull’Isola dei famosi. Oltre a lui anche la bella Marina La Rosa, anche lei ex concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello e più recentemente dell’Isola dei Famosi.

Domenica Live, cosa succederà oggi da Barbara D’Urso

Muniz parlerà della recente polemica a “A Tale e Quale Show”, dove è stato addirittura accusato di razzismo per aver imitato il cantante Ghali dipingendosi la faccia di nero. La pratica, cosiddetta “Black Face” non è piaciuta al cantante. Il cantante ha poi replicato sui social difendendo la scelta della produzione e la buona fede nell’imitazione. Ovvviamente, in Domenica Live non mancherà la consueta finestra sul Grande Fratello. Le immagini provenienti dalla celebre casa saranno commentate dall’ex concorrente storica Marina La Rosa. La siciliana racconterà la sua esperienza nel realty show e molti altri aspetti e aneddoti della sua vita, tra le quali le violenze subite in passato dal suo ex fidanzato.

