“Costretto a mettere una maschera”. Le parole Parpiglia su Tommaso Zorzi

Gabriele Parpiglia, giornalista di riferimento per il gossip, ha colto l’occasione della sua intervista a SuperGuida Tv, dichiarazioni importanti sul protagonista della casa del Grande Fratello Vip.

Nel seguitissimo reality condotto da Alfonso Signiorini, il personaggio che sta più emergendo e facendo parlare di se e Tommaso Zorzi. Dello stesso parere è Gabriele Parpiglia, che ha avuto ospite nel suo programma ‘Seconda Vita’ proprio Tommy poco prima del suo ingresso in Casa, che di lui ha dichiarato: “Seguivo Tommaso già dai tempi di “Riccanza” e avevo capito perfettamente che stava recitando un ruolo.Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a parlare solo e unicamente di lavoro. Poi mi è venuta l’idea di farlo venire ospite a “Seconda Vita” perché è un ragazzo che ha un cervello“.

Gabriele Parpiglia: “Tommaso Zorzi costretto a mettere una maschera”

Il grande successo ed apprezzamento dal pubblico per il concorrente del GF Vip Tommaso Zorzi non ha stupito il giornalista Parpiglia anche se ha notato una grande differenza dal ragazzo conosciuto come ospite del suo programma e quello che vede dentro la Casa ripreso 24 ore su 24. Tommy ,secondo il giornalista, nella casa non è spontaneo ed arriva ad affermare che: “Sono contento di averlo avuto nel mio programma perché se nel Grande Fratello Vip è costretto a volte a mettere una maschera e a cambiare umore con“Seconda Vita” non c’è bisogno di bluffare perché non c’è alcun premio”.

Quindi nessuna colpa per Tommaso, nessuna accusa di falsità o non genuinità. Solo il frutto delle dinamiche del gioco. Quindi le parole di Parpiglia, se ben ascoltate, sembrano preannunciare la nascita di una star del piccolo schermo.