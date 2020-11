Pomeriggio 5, Claudia Letizia fuori di seno: la scollatura mostra tutto

By

Pomeriggio 5, Claudia Letizia va fuori di seno (ma non è la prima volta) mentre discute con Taylor Mega sui canoni della bellezza femminile

Claudia Letizia fuori di seno in tv ma non è nemmeno la prima volta. Era già successo al GF12, nove anni fa, quando la procace napoletana regina del burlesque siu era fatta conoscere dal grande pubblico. Ed è capitato di nuovo oggi a Pomeriggio 5 mentre discuteva con Taylor Mega e altri ospiti, tra i quiali Michele Cucuzza e Luisanna Messeri.

Motivo del contendere, il canone di bellezza femminile. Da tempo infatti Claudia, che delle sue forme generose ha fatto un marchio di fabbrica, ha messo nel mirino la giovane influencer friulana. Non mette in discussione la sua bellezza, ma il tipo di messaggio che lancia con la sua magrezza quasi eccessiva, la sua ricerca della forma fisica a tutti i costi.

Punzecchiature che vanno avanti da tenpo, tanto che verso la fine di ottobre l’aveva sfidata pubblicamente: “Incontriamoci. Io porto la bilancia, facciamo venire con noi un nutrizionista o un medico e poi vediamo se sono io quella ignorante. Io la sfida gliela lancio“. Taylor però rimane convinta che il suo sia un modello sano, da imitare e èprendere come sempio.

Lo ha ribadito oggi nel salotto di Barbara d’Urso, accusando la Letizia di fare body shaming, perchè non può darle dell’anoressica. Sarebbe come dire obesa ad una ragazza sovrappeso, è comunque un’offesa. “Credo che lei abbia un peso come influencer. Un modello di donna bellisima ma troppo troppo magra, ci dovrebbe pensare”, ha replicato l’ex gieffina.

Pomeriggio 5, Claudia Letizia fuori di seno ma se ne accorge troppo tardi

Mentre discuteva con Taylor Mega portando avanti la sua tesi, però, Claudia Letizia non si è accorta che stava succedendo qualcosa al suol vestito. Il body ha cominciato a scendere e per qualche breve istante ha mostrato tutta la sua bellezza. persino troppo. Un attimo di lieve imbarazzo, poi ha risistemato tutto in fretta ed è andata avanti. Ecco la sequenza delle immagini: