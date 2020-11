Diego Armando Maradona ha subito una delicata operazione al cervello. Il suo legale ha rivelato che ha rischiato di morire.

Diego Armando Maradona, come ormai noto, ha subito un delicatissimo intervento al cervello, in quanto è stato colpito da un ictus. I suoi fedeli sostenitori, per questo motivo, sono particolarmente preoccupati per le sue condizioni di salute. Curiosi di sapere se l’operazione è andata a buon fine e senza che ci siano conseguenze di alcun tipo.

A fare chiarezza è stato il legale del calciatore che dopo aver comunicato l’esito dell’intervento al magazine Olè ha rivelato che l’intervento subito è stato molto delicato, sottolineando quanto le conseguenze sarebbero potute essere tragiche qualora non fosse andato a buon fine.

“Credo che abbia attraverso il momento più difficile di tutta la sua vita” ha rivelato il legale del calciatore. “Credo sia vivo per miracolo“ ha aggiunto. “L’ictus che l’ha colpito avrebbe potuto portargli via la vita” ha spiegato. “Grazie a Dio però tutto sembra essersi risolto per il meglio la scorsa settimana, grazie al dottor Luque che ha scoperto ed analizzato tutto per tempo” ha concluso rassicurando i fan sulle condizioni di salute di Maradona dopo l’intervento.

Maradona, parla lo specialista: “Ora ha bisogno di tranquillità”

Oltre all’intervento del suo legale, a fare chiarezza ci ha pensato anche lo psicoterapeuta che sta seguendo Diego Armando Maradona in questi giorni. Lo specialista ha affermato che tutto si sta evolvendo per il meglio e che presto il calciatore potrebbe anche tornare a casa. Soltanto che ha un bisogno estremo di tranquillità, facendolo ben presente ai membri della sua famiglia con cui ha avuto non poche problematiche prima di sottoporsi all’intervento.

Lo specialista, infatti, ha sottolineato ai membri della sua famiglia quanto Maradona, che ha fatto discutere a causa della dimora scelta per riprendersi dall’operazione, abbia bisogno ora più che mai del loro supporto, mettendo da parte, fin quando non si riprenderà completamente dal delicato intervento subito, tutte le incomprensioni che lo hanno reso protagonista degli ultimi tempi.

Anche se Maradona ha rischiato di morire, siamo sicuri che il calciatore, grazie al supporto della sua famiglia e dei suoi fan, riuscirà a riprendersi e a tornare meglio di prima.