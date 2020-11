Il Presidente Conte avrebbe deciso di affidare a Domenico Arcuri l’incarico della realizzazione del piano di distribuzione dei vaccini.

Una notizia non di poco conto. Il già Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri sarebbe quindi la scelta da parte del Governo per la gestione della distribuzione dei tanto attesi vaccini.

La decisione non sembra essere stata ancora confermata ufficialmente.

Il Commissario per l’emergenza non è nuovo alle polemiche, infatti non molto tempo fa, anzi nemmeno una settimana fa, era finito nell’occhio del ciclone delle polemiche per alcune sue dichiarazioni in merito al lockdown.

Sulla faccenda si è espressa subito anche la leader di Fratelli d’Italia che ha lanciato un tweet molto ironico.

Palazzo Chigi fa sapere che #Arcuri sarà responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini anti-Covid. Evidentemente Conte punta sull'affidabilità. D'altronde, i risultati raggiunti su mascherine, tamponi, banchi a rotelle e scuole in sicurezza, sono innegabili. — Giorgia Meloni

Arcuri a capo della distribuzione dei vaccini: il web diviso

“Sarà il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini in Italia” affermano fonti di governo all’ansa.

Sembrerebbe inoltre che il premier Giuseppe Conte abbia cercato di accelerare sul piano nazionale per i vaccini.

Secondo le fonti governative all’ansa, questa mattina il Presidente del Consiglio dei Ministri ha incontrato Arcuri ed ha discusso con lui della decisione di affidargli l’incarico in vista dell’arrivo delle prime dosi del vaccino.

Questa iniziativa, sempre secondo le fonti governative, sarebbe avvenuta con consenso anche del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Arcuri dovrebbe dunque occuparsi della distribuzione, dalla gestione delle scorte, dell’organizzazione della conservazione e spedizione dei vaccini. Il tutto affinché sia efficiente e avvenga in piena sicurezza.

Il Web è diviso.

Da un lato chi è felice della notizia. Dall’altro chi non ha apprezzato tantissimo questa probabile decisione.

Non solo, alcuni commenti provengono anche dalle forze politiche.

