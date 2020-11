Il Napoli perde il ricorso. I tifosi (e non solo) si scatenano sul web

La corte d’appello della FIGC ha respinto il ricorso del Napoli. La società di De Laurentiis non l’ha presa bene. E nemmeno i tifosi

La Corte d’appello della FIGC ha respinto il ricorso del Napoli, confermando lo 0-3 a tavolino a favore della Juventus e il punto di penalità al club partenopeo.

Il giudice Sandulli sostiene che il Napoli avesse già deciso di non partire per Torino, confermando il verdetto del Giudice Sportivo.

Secondo la Corte d’Appello, il Napoli non avrebbe avuto alcuna causa di forza maggiore per non recarsi a Torino il 4 ottobre.

La Corte d’Appello ha stabilito che la nota dell’ASL Napoli 1 presentata dal club bianco azzurro non può avere nessun effetto.

Il motivo sta nel protocollo della FIGC, che esclude competenze degli organi sanitari locali in merito a vicende simili.

Secondo la sentenza, il Napoli avrebbe usato questa nota per trovare la scusa per non andare a giocare la partita con la Juventus.

Il Napoli non ci sta, il comunicato del club azzurro

Aurelio De Laurentiis non ha preso bene la sentenza della Corte d’Appello della FIGC.

La sentenza conferma il punto di penalità in classifica e la sconfitta a tavolino contro la Juventus.

Il patron azzurro ha respinto al mittente le accuse avanzate all’interno del testo della sentenza.

La Società Sportiva Calcio Napoli farà sicuramente appello al prossimo grado di giustizia sportiva.

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dovrà dunque decidere chi ha ragione.

Secondo il Calcio Napoli la sentenza getta “ombre inaccettabili” sulla condotta del club.

De Laurentiis ha dichiarato che il Napoli proverà a tutelare la propria immagine in ogni modo.

“La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo“.

Secondo il presidente del Napoli, il campo “deve essere l’unico giudice a decidere l’esito di una partita di calcio”.

Il Napoli perde il ricorso, i tifosi non l’hanno presa bene. Le reazioni del web

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Calcio Napoli.

Al club azzurro viene confermata la sconfitta a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione.

I tifosi non l’hanno presa bene, ecco le reazioni degli iscritti a Twitter:

Nelle motivazioni della Corte di Appello FIGC che ha respinto il ricorso del Napoli confermando lo 0:3 a tavolino per la Juventus e il punto di penalizzazione sono contenute accuse gravissime alla ASL di Napoli e al club: slealtà e illecito sportivo pic.twitter.com/md3Ieqtz6b — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 11, 2020

Un mese fa Grassani spiegava di aver portato a difesa del Napoli vari documenti, tra cui “la prenotazione del giro di tamponi della domenica mattina”. Il Giudice l’ha usato come elemento contro il Napoli perché la prenotazione sarebbe stata annullata. Strategia ‘rivedibile’… pic.twitter.com/XD014Qp4iw — Sergio Chesi (@sechesi) November 11, 2020

Con il Napoli gliel'hanno fatta vincere a tavolino,con la Lazio mezza squadra fuori per tamponi equivoci,stanno giocando il Campionato vs Spezia e Crotone. — grigie stanze (@grigiestanze) November 11, 2020

Anche il #Coni confermerà la sconfitta a tavolino e il punto in meno.

Sono tifosissimo del Napoli, ma stavolta ha toppato.

Che poi ci sia una condotta fraudolenta è da dimostrare, al pari che il Napoli avrebbe vinto a Torino.

Toglieteci il punto di penalizzazione e finiamola qui. — Lello Pinto (@LelloPinto) November 11, 2020

Stanotte ho sognato che il Napoli vinceva lo scudetto💙💙💙

E io sono andata a Torino a portare sfogliatelle e babà per consolare i miei amici della Juve e il sig.Agnelli si è commosso.

Per ringraziare mi ha regalato Dybala💪

Che strano sogno😷💪 — Nannare'..51 (@anna_1951) November 11, 2020

La sentenza contro il Napoli getta dubbi in chi ha speso una vita sui testi giuridici. Se ho capito bene, si può giudicare qualcuno sulle sensazioni e non sulle prove oggettive. Ergo, sono inutili i processi in quanto sono sempre e comunque tutti colpevoli. — Cri Napoli 💙 1926 (@1926_cri) November 11, 2020

"il Napoli non rispetta i principi di lealtà sportiva" Ok pic.twitter.com/6dqo5vzbEY — Emanuele Partenopeo (@EmaPartenopeo) November 11, 2020

Spiace che il #Napoli abbia avuto paura di giocare in casa della Juventus: anche perchè, visto che il tema del contendere era il rischio-Covid, i bianconeri lo aspettavano allo stadio dotati di tutte le protezioni del caso a partire dalle FFP3 trasparenti, praticamente invisibili pic.twitter.com/R82l9L1fyY — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 11, 2020

Se pensi che "Il Napoli ha avuto paura di giocare in casa della Juventus" batta "Ruby è la nipote di Mubarak", fai retweet.@FIGC @SerieA — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 10, 2020

Motivazioni #Figc: "Violati i principi di lealtà e probità. Il #Napoli cercava un alibi per non giocare". I casi sono 2:

1 Non ci fidiamo della Corte d'Appello, ma allora chiudiamo tutto.

2 Ci fidiamo, e allora #DeLaurentiis ha fatto un danno a tutti, soprattutto al suo #Napoli. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 10, 2020

La questione non è chi abbia torto o meno tra Juventus e Napoli ma che, a parti invertite, avrebbero sicuramente dato torto al Napoli e ragione alla Juventus.

La Juventus va radiata dal calcio, punto e basta.#JuveNapoli — Azzurrissima #ForzaNapoliSempre (@Azzurrissima4) November 10, 2020