Previsioni meteo giovedì 12 novembre: arrivano le nubi e pioggia

By

Scopri con noi che tempo farà in Italia. Continuerà il bel tempo e le temperature ‘primaverili’ o è ora dell’inverno? tutte le novità per non farti trovare impreparata/o domani giovedì 12 novembre.

Questo inizio di novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti sembra essere arrivato agli sgoccioli. Gli effetti dell’anticiclone che hanno portato temperature massime da record per la stagione in tutta la penisola purtroppo lasceranno spazio alle perturbazioni che porteranno nubi e piogge specialmente nelle zone del nord e del centro.

Previsioni meteo 12 novembre: nubi e piogge al nord ed al centro, temperature in lieve diminuzione

La perturbazione entrerà compatta portando nuvole in tutto il nord ed il centro Italia con probabili precipitazioni in Toscana, Marche, Abruzzi e Lazio in cui potrebbero prendere carattere temporalesco specialmente sulla costa.

Mentre sul resto della penisola le nuvole copriranno solo il sole senza dare origini a precipitazioni rilevanti. Anche le temperature non ne risentono molto del cambio di ‘regime’ rimanendo stazionarie o, nelle zone del nord, in lieve diminuzione.

Attenzione alla possibile formazione di nebbia nelle zone della Pianura Padana, Toscana e lungo l’Appennino.