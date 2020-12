Antonella Clerici e The Voice Senior hanno un nemico: la minaccia

Antonella Clerici e The Voice Senior hanno debuttato alla grande nel serale di Rai 1, ma Medfiaset ha già pronte le contromosse

Un successo importante per rilanciare il programma ma anche lei. Antonella Clerici sorride, The Voice Senior al debutto venerdì scorso è piaciuto alla critica e anche al pubblico come dicono i nmeri 4.483.000 spettatori (per il 19,77% di share), più del doppio rispetto alla prima puntata de ‘Il silenzio dell’acqua’. La fiction gialla di Canale 5 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, alla seconda stagione, è partita a rilento e così Mediaset cambia tutto.

La fiction è stata anticipata a questa sera, mercoledì 2 dicembre, mentre venerdì 4 tornerà il Grande Fratello Vip che nuovamente avrà due puntate a settimana. Una scelta che, come svela Dagospia, non sarebbe partita da Pier Silvio Berlusconi perché lui aveva scelto di dare ancora fiducia alla coppia Angiolini-Pasotti. Invece contro Antonella Clerici ci sarà il reality di punta in casa Mediaset.

Non così però Endemol, che produce il GF Vip, e Alfonso Signorini che hanno convinto la rete a rimetterli in programmazione anche venerdì. Ma ci sarebbe di più, perché il sito diretto da Roberto D’Agostino svela anche un retroscena.

Una voce rimasta misteriosa, nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip, avrebbe rivolto una minaccia, anche se solo legata ag.li ascolti: ” Noi venerdì torniamo al 19, devono calare al 15%”. E Alfonso Signorini, nella diretta social di ‘Casa Chi’, ha prmesso battaglia: “Ho avuto contro chiunque, dalla fiction di Beppe Fiorello a Montalbano, da Carlo Conti al Cantante Mascherato di Milly Carlucci. C’è posto per tutti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Antonella Clerici e The Voice Senior contro il GF Vip: i nuovi ingressi nel talent eccitano il pubblico

In attesa della puntata di venerdì al GF Vipl nella quale potrebbero entrare diversi concorrenti nuovi, il pubblico del reality è eccitato. L’arrivo di Cristiano Malgioglio e la sua vicinanza con Tommaso Zorzi hanno ridato vita alla Casa.

La coppia che sapevamo di volere 💥💥💥💥 Malgi e Tommi #GFVIP pic.twitter.com/WM8HzyfmBy — L&A❤️ (@Loranny4) December 2, 2020

“A scuola andavo con i capelli corti e mi prendevano in giro per le orecchie a sventola.”

“Mi prendevano di mira e mi dicevano che mia madre andava nuda in tv.”#gfvip

💔Fra pic.twitter.com/JeKUNYu5V3 — BEHVABBÈADOROOO (@aurs___) December 2, 2020

è successo ragazzi ABBIAMO AVUTO IL REMAKE IMPAZZISCO #GFvip pic.twitter.com/YYnnVOuI9i — BagnoTrash (@TrashAmmme) December 2, 2020