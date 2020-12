By

Le scarpe ed i cattivi odori certe volte sembrano essere migliori amici inseparabili. Una soluzione a questi c’è. In pochi trucchi.

A volte le scarpe non vogliono proprio saperne di emanare quel profumo di fiori che tanto desidereremmo.

Bisogna anche dire, però, che un utilizzo spasmodico delle scarpe porta inevitabilmente ad un accumulo di sudore la cui netta conseguenza è il cattivo odore.

Ciò che è certo è che non si può cambiare un paio di scarpe al giorno, è necessario quindi adottare una soluzione che permetta al nostro paio di scarpe di essere pulite e profumate evitandoci spiacevoli inconvenienti.

Sarebbe un disastro infatti se in ufficio le nostre scarpe puzzassero e si iniziassero a sentire in tutto l’ambiente facendoci fare di conseguenza una figura di certo non rose e fiori.

Chiunque ha dovuto affrontare questo problema almeno una volta nella vita.

Vediamo assieme in che modo possiamo trovare una soluzione che non sia quella di cambiare scarpe e magari gettar via quelle che tanto amiamo.

Consigli utili su come non far puzzare le scarpe senza spendere molto

Il tutto ovviamente dipende anche in larga misura dal materiale di cui sono composte le scarpe.

Se pensiamo per esempio alla gomma del paio di scarpe da ginnastica, ad esempio, stiamo procedendo in una lotta contro quello che sa essere un nemico implacabile.

Altri materiali, un po’ più delicati, saranno invece di più semplice procedimento.

Soffermandoci in primis sulle scarpe da ginnastica sportive un primo consiglio molto audace è quello di usare l’olio di lavanda.

L’olio di lavanda è indispensabile infatti per tutte le persone che fanno molto sport, tanto da essere spesso presente nei borsoni e nelle sacche da palestra o calcio.

La lavanda, infatti, ha una proprietà molto efficace su questo tipo di pareti.

Profuma e combatte il sudore, eliminando i batteri formatisi sulle superfici.

In questo caso andrebbero utilizzate appena 6 gocce da inserire nelle scarpe e lasciare riposare tutta la notte.

In totale potrebbero servire, per ottenere gli effetti desiderati, 2 o 3 trattamenti fino a eliminare del tutto l’odore.

Dopo che avete considerato poi, in via generica, anche i benefici del sale grosso nelle scarpe, allora è giunto il momento di considerare anche il bicarbonato di sodio proprio per la lotta al cattivo odore.

Famosissimo per essere un efficace combattente viste le sue valide virtù antimicrobiche, il bicarbonato di sodio è un alleato perfetto e senza freni nella lotta a funghi, batteri e depositi di sporco.

In questo caso basterà semplicemente prendere una cucchiaiata di bicarbonato ed inserirlo nelle scarpe.

Il bicarbonato va fatto agire per tutta la notte.

Se il problema persiste bisogna ripetere l’uso fino alla sparizione dei cattivi odori.

Un metodo assolutamente efficace per combattere i cattivi odori e tenere perfettamente profumate le scarpe è l’aceto di mele.

Grazie al suo acido malico, sconfigge i batteri e i funghi, prevenendo anche le infezioni dovute al sudore dei piedi.

In questo caso infatti si ha una doppia efficacia siccome i funghi e le infezioni che possono formarsi sotto i piedi sono un fastidio enorme ed una piaga che spesse volte ci impedisce anche di scendere dal letto.

In questo caso bisogna utilizzare un batuffolo di cotone, dell’ovatta oppure delle salviette profumate e applicare sopra di esse qualche goccia goccia di aceto di mele.

Utilizzare poi il tutto per strofinare all’interno delle scarpe e ripulire via gli eccessi di sporco ed i batteri che magari non sono normalmente visibili.

Bisogna poi necessariamente lasciare agire per la notte. Il risultato sarà garantito in due o tre applicazioni se non dall’inizio.

In ultima battuta invece ci sono le scorze di limone, le più facili da trovare.

Uno vecchio trucco molto diffuse nelle case nelle decadi passate per eliminare i cattivi odori dalle scarpe in maniera semplice e naturale.

Le scorze di limone sono infatti un agente molto efficace nella lotta ai batteri che si annidano all’interno delle scarpe e che emanano quel nauseabondo odore.

Basterà metterne un po’ all’interno delle scarpe, per ottenere ottimi risultati in pochissimo tempo e senza un minimo sforzo.

L’azione disinfettante del limone andrà infatti a colpire e debellare funghi e microbi riprodottisi nelle nostre scarpe.

Ci basterà semplicemente conservare le scorze dei limoni usati in precedenza, nulla andrà sprecato.

Se poi il problema persiste, forse è arrivato il momento di cambiarle.