Il figlio di Diego Armando Maradona, el Pibe de oro, ha rischiato di morire. Il racconto struggente della sua ultima chiamata.

Il dolore di Diego Armando Maradona Jr è per tutti indescrivibile.

Cosa può provare un uomo che ha avuto un rapporto così complicato col padre tanto amato e che non ha potuto nemmeno dire addio alla persona che più ha combattuto per conoscere e farsi riconoscere.

Un dolore di dimensioni non quantificabili.

Quante lacrime avrà dovuto versare da quel letto di ospedale che purtroppo in quel momento per lui sarà stato probabilmente una gabbia da cui non poter uscire per poter dire addio al suo papà.

Diego Armando Jr ha avuto infatti il Covid, il male che purtroppo affligge il mondo intero da un anno a questa parte, e quasi ci stava lasciando anche lui.

Come avrà vissuto questo periodo così feroce ed intenso Diego Armando Junior? Lo ha raccontato ai microfoni di serieanews.com e quanto da lui riportato non può far altro che lasciare un luccichio negli occhi ed un tonfo al cuore.

Il dolore di Maradona jr fra incredulità e quell’istinto di volare subito in Argentina

Ai microfoni di serieanews.com il figlio del Pibe de oro si è lasciato ad alcune dichiarazioni struggenti su queste settimane di intenso dolore.

In primis ha parlato della sua esperienza con il Covid. Il figlio del grande calciatore ha raccontato di essersi preso il covid attraverso alcuni suoi vicini di casa.

Il piccolo di casa giocava con il suo amichetto, figlio dei vicini di Diego, e purtroppo si sono infettati tutti.

Una volta risultati positivi al covid è stato riscontrato, racconta il figlio della leggenda del calcio, che mentre i bambini erano completamente asintomatici e la moglie ed i vicini con una febbre sostenibile, di fatti l’unico con “problemi seri” era proprio lui, Diego Armando Jr.

“Ho passato dieci giorni infernali a casa, poi il ricovero al Cotugno, dove sono arrivato in condizioni serissime e mi hanno salvato la vita” racconta a serieanews.com il figlio di Maradona.

Ha avuto bisogno infatti anche dell’ossigeno viste le complicazioni che via via crescevano. Una polmonite bilaterale causata dal covid era la diagnosi.

Diego Maradona Jr ha infatti raccontato anche le sensazioni che ha provato in quel momento, descrivendo come “opprimente” la presenza di “una maschera” sul volto.

L’impianto che gli permetteva di respirare, racconta, faceva molto rumore, e lui doveva convivere con quella sensazione costante di oppressione e quel perenne rumore.

Ed a questo dolore, purtroppo, si è poi aggiunta la perdita del suo caro papà.

Diego Armando Maradona Jr ha fatto un racconto straziante ai microfoni di serieanews.com sul modo così barbaro in cui purtroppo ha dovuto sapere della morte del padre.

Mentre era sul letto d’ospedale, dopo aver dormito malissimo la sera prima ed essere quindi in evidente stato di stanchezza, ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da un giornalista che chiedeva se fosse vero quanto in quelle ore si stava vociferando in Argentina.

Incredulo, scioccato, ma probabilmente già col dolore nel cuore, Diego Jr ha dichiarato che in quel momento la prima cosa che gli venne da fare fu accendere la tv e successivamente, quando la notizia si stava già diffondendo ovunque, chiamare le sue sorelle per comprendere cosa stesse succedendo.

Saputa la notizia, ormai avuta la conferma, Diego jr ha raccontato che subitamente aveva manifestato la volontà di essere immediatamente dimesso per poter andare dal papà.

Ma questo purtroppo avrebbe significato dover prendere un aereo e questo, seppur ormai lui fosse negativizzato, era impossibile. I medici infatti, racconta il figlio di Maradona, gli avevano sconsigliato fermamente di prendere un aereo viste le complicazioni polmonari che avrebbe potuto avere.

Si sarebbe aggravato ed avrebbe rischiato grosso. Non poteva permetterselo, con dei figli così piccoli ed un rischio così grande.Dopo qualche ora di dubbi e perplessità, Diego Jr ha poi deciso di non partire con l’aereo e restare a Napoli con la sua famiglia.

In risposta ad una domanda postagli a serieanews.com, Diego Armando jr ha poi raccontato dell’ultima chiamata avvenuta con il padre.

Le parole, riportate dalla testata giornalistica, sono state queste: “Ci videochiamammo dopo la sua operazione alla testa. Io – specifica il figlio del Pibe de oro – ero già positivo al coronavirus, ma non volevo preoccuparlo e non glielo dissi“. Poi il ricordo del volto del padre. “Era sorridente, scherzò con me, mi prese anche in giro. Pensavo fosse in ripresa, lo pensavamo tutti. Non mi aspettavo quello che è accaduto“.

Queste le parole di un figlio che mentre era nel letto di un ospedale a lottare contro il Covid ha dovuto sentire della morte del padre senza nemmeno poterlo salutare.