Diego Maradona è morto per un infarto improvviso nella sua casa in Argentina. La leggenda del calcio se ne va a 60 anni

Più forte di tutto ma non di un infarto che a 60 anni ha messo fine alla sua vita leggendaria: è morto oggi nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires in cui viveva, Diego Armando Maradona. Per molti, semplicemente il più grande nella storia del calcio moderno.

Maradona era uscito da poco dopo un intervento delicatissimo al cervello che lo aveva costretto ad un intervento d’urgenza in ospedale. Sembrava essersi ripreso, stava affrontando la convalescenza ma evidentemente qualcosa nel suo fisico ha ceduto.

Il primo a dare la notizia è stato il sito del ‘Clarin’, il più noto quotidiano argentino. Maradona sarebbe morto in seguito a una crisi cardiorespiratoria mentre si trovava in casa e con lui c’era la figlia Giannina. Sul posto sono sopraggiunte sei ambulanze ma non c’era già più nulla da fare.

Diego Maradona è morto, sui social ricordano tutti commossi un campione ineguagliabile

Appena la notizia è arrivata anche in Italia, un fiume di messaggi per ricordare Diego Maradona, campione amatissimo anche da chi non ha tifato Napoli.

Un genio unico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera.#Maradona pic.twitter.com/plbw3dGSXB — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 25, 2020

Diego Armando #Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è più. Una notizia terribile che fa male, malissimo.

È morto il Dio del calcio.

Buon viaggio Diego, sarai per sempre leggenda 💔 pic.twitter.com/3bUKbVt1kX — Caterina Balivo (@caterinabalivo) November 25, 2020

Anche se non si segue il calcio un po’ il cuore si spezza! Sono cresciuta sin da bambina con la gente intorno che parlava sempre di #Maradona e quando vivi a Napoli non può che essere così! Mia nonna e mia mamma hanno quasi pianto, ha fatto parte della nostra storia a modo suo♥️ pic.twitter.com/m4uvQzRDAo — “E”❄️♥️ (@lestrange_mia) November 25, 2020