Chi è Claudia Villafane, la donna che fece perdere la testa a Diego Armando Maradona e che sposò nel 1984 da cui ha poi divorziato nel 2004.

Claudia Villafane è una imprenditrice e produttrice argentina che è stata sposata con Diego Armando Maradona dal 1984 al 2004.

Da questo rapporto intenso e allo stesso tempo burrascoso la coppia ebbe la prima figlia Dalma e successivamente la secondogenita Gianinna.

Ricordiamo Claudia Villafane per l’accesa controversia contro l’ex marito Maradona quando apprese di alcune sue relazioni extraconiugali.

Villafane chiese il divorzio il 7 marzo 1998 per “abbandono della casa”, dopo essere stata sposata per 13 anni.

Una ulteriore controversia con Maradona avvenne anche durante il divorzio, quando chiese la custodia delle sue figlie, Dalma e Gianina, che all’epoca avevano rispettivamente 15 e 12 anni.

Nel 2017, dopo anni ed anni dal divorzio con Diego Armando ha reso pubblica la sua relazione con l’uomo d’affari e attore Jorge Taiana.

Età, vita e carriera della donna che fece innamorare Dieo Armando Maradona

Nome: Claudia Villafane

Claudia Villafane Data di nascita: 22 Gennaio 1962

22 Gennaio 1962 Luogo di nascita : Buenos Aires

: Buenos Aires Età: 58 Anni

58 Anni Segno zodiacale: Aquario

Aquario Professione: Imprenditrice e Produttrice

Imprenditrice e Produttrice Altezza: Non disponibile

Non disponibile Peso: Non disponible

Non disponible Tatuaggi: Non visibili

Nel 1999 ha partecipato alla telenovela argentina Muñeca brava con Natalia Oreiro e Facundo Arana. È stata invitata in dozzine di programmi di intrattenimento conosciutissimi in Argentina come Sábado Bus, Susana Giménez, Perfect Escape, La caula de la moda, Pasapalabra, CQC, Fútbol Para Todos, Morfi, todos a la mesa e Como ring al finger, tra molti altri.

Ha vissuto per diversi anni in Italia dove si è occupata non solo della famiglia ma anche dell’amministrazione di diverse aziende di Maradona.

Nel 2003 ha prodotto lo spettacolo teatrale Pijamas con Fabián Gianola, Mario Pasik, Victoria Onetto, Anita Martínez, Luciana Salazar e Jorge Taiana.

Successivamente nel 2005, insieme a Diego Maradona, ha realizzato La noche del 10, di El Trece, un programma in cui ha cercato di riconquistarla in onda più di una volta.

Nel 2008 ha partecipato al documentario omaggio Maradona di Kusturica del regista serbo Emir Kusturica basato sulla vita di Maradona.

Infine nel 2020 fa parte della squadra dei concorrenti del programma televisivo MasterChef Celebrity Argentina.