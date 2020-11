Previsioni meteo 26 novembre: bel tempo, ma non illudiamoci

Le previsioni meteo per giovedì 26 novembre annunciano un tempo tutto sommato buono. Condizioni stabili in quasi tutta Italia, ma si tratterà soltanto di una fase momentanea: ecco perché

Tempo buono anche giovedì 26 novembre. Le condizioni meteo saranno complessivamente positive in tutta Italia. Resiste, infatti, l’alta pressione che darà tempo piacevole ancora per qualche ora. Appunto, si tratterà soltanto di una fase temporanea, fatta eccezione per qualche pioggia sulle isole maggiori. Una sorta di tregua che, purtroppo, non durerà molto. Venerdì è prevista in Italia, infatti, una nuova perturbazione che porterà ancora maltempo. Torneranno nuvole, piogge anche intense. Colpite nel fine settimana, in particolar modo, in Sicilia, Calabria e Sardegna. Complessiamente, condizioni migliori saranno registrate al Nord e nella parte settentrionale del Centro.

Previsioni meteo giovedì 26 novembre al Sud, al Centro e al Nord

Quasi del tutto assenti le piogge nel Nord Italia, anche nel fine settimana: ma le nuvole saranno parecchie. Condizioni in peggioramento nel meridione, con temperature che caleranno in maniera decisa, in particolar modo nella giornata di domenica. Temperature, invece, stabili al Nord, con qualche lieve rialzo nelle massime. Per giovedì tempo complessivamente bello, un po’ di nuvole in Toscana, Umbria, Marche, Calabria e Sicilia e Sardegna. Nebbie al mattino al nord, nell’Alto Adriatico e al Centro nelle zone pianeggianti. Le minime nella giornata di domani si alzeranno al Centro e caleranno al Sud. Massime stabili.

