Antonella Clerici sorride, The Voice Senior batte tutti i record

Antonella Clerici sorride, che rivincita in prima serata su Rai 1: la prima puntata del nuovo talent The Voice Senior batte tutti i record

Se doveva essere una rivincita, meglio andare fino in fondo. Così Antonella Clerici dopo essersi ripresa la fascia di mezzogiorno si Rai 1 ora esulta per il debutto clamoroso di The Voice of Italy Senior.

La prima puntata del nuovo talent, che riprende la formula vecchia ma con cantanti più stagionati, è stata un successo forse persino inatteso per la rete. Il direttore Coletta puntava ad un 17% di share e invece venerdì scorso l’hanno vista 4.483.000 spettatori per il 19,77% di share.

Antonella, dopo una assenza dal vidoe anche dolorosa per come era maturata la scelta, si sta riprendendo tutto con gli interessi. Merito dei concorrenti ma anche di come è stata ben assortita la giuria. Loredana Bertè dopo la sua partecipazione ad Amici sta ormai diventando una veterana del genere e non è mai banale. Torna anche Al Bano che però questa volta è in coppia con la figlia Jasmine Carrisi, primogenita nella storia con Loredana Lecciso.

E poi c’è una coppia di cantanti napoletani amatissimi. Gigi D’Alessio non fa concorrenza diretta alla sua ex, Anna Tatangelo che con All Together Now va in onda mercoledì sera. E Clementino che tra i rapper è uno dei più apprezzati.

The Voice Senior, formula consolidata e commenti entusiasti per la nuova versione

La formula è simile a quella del talent trasmesso su Rai 2 e che non ha mai convinto fino in fondo. Prima le Blind Auditions, audizioni al buio per ascoltare i concorrenti senza vederli. Al Knock out, cioè la semifinale, arriveranno in 24 cantanti, 6 per ogni squadra e si sfideranno fra loro esibendosi con un cavallo di battaglia. La finale il 20 dicembre con 2 artisti per ogni team.

