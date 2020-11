Chi è Jasmine Carrisi. La giovane dagli occhi dolci e dal legame profondo con la famiglia che noi tanto amiamo.

Jasmine Carrisi è la figlia di una delle coppie più amate e discusse degli ultimi tempi.

I genitori di Jasmine sono infatti Al Bano e Loredana Lecciso la coppia che ha tanto creato dibattito in questi anni per il famosissimo triangolo amoroso che ha visto sempre coinvolta anche Romina Power.

Nel grande albero genealogico della famiglia Carrisi, Jasmine è la prima figlia della coppia Al Bano e Loredana. Il secondogenito della coppia è il piccolo, ormai non più così piccolo, Al Bano Junior, da tutti soprannominato Bido. Jasmine è profondamente legata ai propri affetti e soprattutto alla propria famiglia allargata. Nonostante le varie speculazioni sui rapporti fra i fratelli Carrisi, Jasmine ha sempre dimostrato di essere molto particolarmente legata a tutti i suoi fratelli. Siano essi quelli nati dalla precedente relazione del cantante suo papà con Romina Power, oppure Brigitta, sua sorellastra nata da un’altra storia della Lecciso, Jasmine ha sempre dimostrato di essere profondamente legata a loro. Rapporto speciale invece è quello verso il piccolo di casa Al Bano Junior.

Chi è Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano con la stessa passione del papà

Nome: Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi Età: 19 anni

19 anni Data di nascita: 15 giugno 2001

15 giugno 2001 Luogo di nascita: Cellino San Marco

Cellino San Marco Segno zodiacale: Gemelli

Gemelli Professione: Rapper

Rapper Altezza: 166 cm

166 cm Fidanzato: Giuseppe Caggiula

Jasmine Carrisi è stata da sempre una grandissima appassionata di musica.

Proprio come suo padre Al Bano, spera di poter farsi strada in questo mondo fatto di voci, di note e di canzoni.

Il 29 giugno ha lanciato il suo primo singolo Ego, che ha già superato le 100 mila visualizzazioni su Youtube, ha portato alla luce lo stile di Jasmine, che è molto diverso da quello del padre.

La figlia di Loredana Lecciso e di Al Bano nel suo debutto musicale ha deciso di approfondire le atmosfere rap, cambiando completamente l’approccio alla musica della famiglia Carrisi.

Suo padre ha ammesso, per amore della sincerità che da sempre lo contraddistingue, di non essere un grande fan di questo genere ma ha comunque supportato sua figlia, dandole i migliori consigli per trovare la sua strada.

Un padre, si sa, vuole solo il meglio per la propria bambina.

La giovane cantante ha da poco intrapreso un percorso del tutto inaspettato.

E’ stata scelta infatti insieme a suo padre per ricoprire il ruolo di giudice ( in coppia con il suo papà) a The Voice Senior, il famoso talent di Rai 2, che questa volta andrà in onda con alcuni cambiamenti rispetto alle edizioni passate.

Anzi, per meglio dire, sarà una versione alternativa, che pone al centro del palco le speranze degli “over”.

Jasmine Carrisi a The Voice Senior è pronta a mettersi in gioco insieme a papà Al Bano.

The Voice Senior la aspetta, e con lui il pubblico italiano.