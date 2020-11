Al Bano: età, carriera e vita privata del grande artista pugliese

By

Chi è Albano, il grandissimo artista dalla voce unica e rara amato da generazioni e generazioni di fan in tutto il mondo.

Albano Carrisi è sicuramente uno dei volti più noti del panorama musicale italiano.

Con le sue canzoni ha incantato generazioni e generazioni di giovani che tanto hanno sognato una storia d’amore nelle decadi passate come quella fra lui e Romina Power.

Un vero e proprio uomo la cui carriera è stata costruita con le proprie mani passo dopo passo che, nato in Puglia da una famiglia di umili origini, si è trasferito a Milano con la vocazione di fare il cantante.

E il suo è stato indubbiamente un successo straordinario, che lo ha reso uno dei volti della musica italiana più famosi e amati non solo qui, ma in tutto il mondo.

Da notare sono le sue performance assieme a Romina Power in Russia.

Il suo è un talento che si è manifestato precocemente, basti pensare che a soli 12 anni compone il suo primo brano inedito, Addio Sicilia.

Al Bano: il grande artista diviso fra Romina Power e Loredana Lecciso

Nome : Albano Antonio Carrisi

: Albano Antonio Carrisi Nome d’arte : Al Bano

: Al Bano Data di nascita : 20 maggio 1943

: 20 maggio 1943 Età : 77 anni

: 77 anni Segno zodiacale : Toro

: Toro Professione : Cantante

: Cantante Luogo di nascita : Cellino San Marco – Puglia

: Cellino San Marco – Puglia Altezza : 166 cm

: 166 cm Genitori : Carmelo Carrisi e Jolanda Ottino

: Carmelo Carrisi e Jolanda Ottino Figli: Ylenia, Yari Marco, Cristél, Romina Jr, Jasmine ed Albano junior.

Ylenia, Yari Marco, Cristél, Romina Jr, Jasmine ed Albano junior. Canzoni più celebri : 2Felicità”, “Ci sarà”, 2Nostalgia Canaglia”, “Verso il sole”, “Amanda è libera”.

: 2Felicità”, “Ci sarà”, 2Nostalgia Canaglia”, “Verso il sole”, “Amanda è libera”. Curiosità: Con i primi soldi che Al Bano ha guadagnato come cantante ha comprato per i suoi genitori un trattore. Nel 1992 ha querelato Michael Jackson per un presunto plagio del suo brano I cigni di Balaka. In seguito al fatto fu ritirato dal commercio l’album del re del pop Dangerous. Al Bano perse la causa, e fu costretto a pagare le spese processuali. Fu scoperto da Pippo Baudo che si recò nel ristorante dove lui lavorava come cameriere.

Nel 1970 è avvenuto uno dei matrimoni più famosi nel mondo della musica: quello tra Albano Carrisi e Romina Power nonostante le loro famiglie non fossero per niente d’accordo.

La coppia nel loro sodalizio sentimentale ed amoroso ha prodotto alcuni dei brani più famosi della musica italiana, prima fra tutte la grande canzone “Felicità”.

La loro primogenita Ylenia fu la protagonista di un terribile avvenimento, uno dei gialli più dibattuti e che ancora oggi desta curiosità in tutto il mondo.

Nel 1994 la ragazza scomparve, una tragedia che sarà anche calcata in maniera insistente dai media, e che porterà la coppia a dividersi nel 1999.

Per il cantante la scomparsa di sua figlia Ylenia è una ferita sempre aperta, e ha raccontato a Costanzo tra le lacrime: “La cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ylenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta“.

Successivamente alla separazione con Romina, Albano incontrò Loredana Lecciso con cui ben presto iniziò una relazione.

Dalla loro unione nacquero altri due figli: Jasmine ed Albano junior.

La coppia ha avuto alti e bassi fino alla definitiva separazione.

Negli ultimi anni spesso il cantante dalla voce unica ha rilasciato anche delle dichiarazioni sulla sua ex Romina di riavvicinamento.

Proprio nell’ultimo periodo i due sono tornati a cantare insieme.

Il 9 dicembre 2016 Al Bano viene colpito purtroppo colpito da un infarto mentre si trovava sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale: ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito e operato al cuore nella notte, le sue condizioni migliorano.

Il 20 marzo 2017 viene ricoverato all’Ospedale di Lecce, di ritorno da un concerto tenuto nelle Marche, a causa di una lieve ischemia cerebrale.

Ripresosi da questo brutto periodo è ritornato poi a ricalcare le scene.

Il 4 febbraio 2020 ha partecipato insieme a Romina Power in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2020.

Tra febbraio ed aprile 2020 ha poi partecipato alla diciannovesima edizione di Amici, in coppia con Romina, in qualità di ospite fisso assieme alla sua compagna storica.

Il 27 Novembre è la data di inizio della sua nuova esperienza come giudice, partecipa infatti al nuovo programma The Voice Senior in qualità di giudice con la figlia Jasmine.