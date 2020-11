Call center, come non fargli avere il nostro numero di telefono

I call center possono essere un vero tormento: chiamano continuamente al nostro numero, ma c’è un modo per non farglielo avere

I call center possono essere un vero e proprio tormento. Chiamano continuamente al nostro nmero, facendo vibrare o suonare il nostro smartphone. Spesso in momenti inopportuni, negli orari più disparati. A prima mattina, o anche la sera tardi. Mentre siamo a tavola e quando non abbiamo alcuna voglia di ascoltare le loro proposte. Si tratta quasi sempre di telefonate per promuovere contratti telefonici o internet, sia fissi che mobili. Ma un altra sciagura dei call center è quella legata al trading online: vale a dire il “giocare” in borsa.

Come difendersi dal call center: domande e risposte

Come si può evitare di essere importunati continuamente?

Individuare una chiamata di un call center non è difficile: spesso si tratta di numeri inconsueti, come un cellulare col “35” come prefisso. Un numero destinato proprio ai call center. E altre volte chiamano con un prefisso internazionale: inghilterra, ma anche Albania, Grecia e Belgio. A volte il prefisso è italiano: Roma, Milano o Napoli.

Cosa vogliono i call center?

Le chiamate più frequenti riguardano contratti telefonici e trading online. Purtroppo, i gestori telefonici (e di internet) fanno ancora largo uso di questo metodo di promozione.

Ma come fanno ad avere il nostro numero?

Purtroppo, basta sottoscrivere un’utenza telefonica per far arrivare il nostro numero agli odiati disturbatori. E’ stato dimostrato che chi si apre una linea fissa, anche senza dare il numero a nessuno (nemmeno ai propri genitori) viene comunque disturbato dai call center, anche di operatori diversi dal suo. E’ evidente, quindi, che far girare la nostra utenza è una prassi comune.

Come posso liberarmi dei call center?

Purtroppo è quasi impossibile. Si può bloccare ogni numero che ci chiama, dopo aver chiuso la telefonata. Ogni smartphone possiede questa funzione, “blocca numero”. Purtroppo non servirà a bloccare i call center, ma di certo frenerà almeno un 30% delle chiamate. Ciclicamente, infatti, sono sempre gli stessi numeri a chiamarci

Come posso impedire di far avere il mio numero?

Purtroppo è sufficiente la propria utenza telefonica, ma è utilissimo fornire il nostro numero il meno possibile. Attenzione quando compiliamo qualche form: nelle dichiarazioni sulla privacy dobbiamo stare attenti a cosa spuntiamo. Inconsapevolmente potremmo dare l’assenso ad essere contattati dai promotori. In genere, comunque, è sempre bene evitare di fornire la nostra utenza telefonica se non strettamente necessario, soprattutto per questioni commerciali. Teniamo anche presente, però, che fornire un numero di telefono fasullo può essere perseguibile a norma di legge. Altro consiglio utile è non indicare il nostro numero quando ci iscriviamo a qualche sito: e stiamo alla larga da quelli di trading online. Sono molto pericolosi.

