Chi è Loredana Bertè. La leggenda indiscussa della musica italiana che con i suoi look e performance è stata rivoluzionaria.

Loredana Bertè è una delle più grandi leggende della musica italiana.

Con la sua voce dal tono unico e subito riconoscibile e la sua grinta da guerriera è sulla scena musicale da più di 50 anni.

La leggendaria Loredana Bertè, considerata dalla critica la regina del rock italiano, ha collaborato con tutti i più grandi artisti delle ultime 5 decadi della storia della musica italiana.

Indimenticabile, naturalmente, il suo rapporto travagliato con sua sorella Mia Martini, considerata da molti la più grande cantante italiana di tutti i tempi assieme a Mina, Milva e Ornella Vanoni.

Loredana Bertè è da sempre sulle scene sia per la sua carriera artistica che per le miriadi di controversie che l’hanno resa protagonista.

Uno stile di vita eccentrico, una storia di vita vissuta spericolata, ma che l’ha sempre tenuta in alto nei cuori degli italiani e non.

Un animo sensibile ma allo stesso tempo duro, difficile da comprendere, ma impossibile da non amare.

Chi è Loredana Bertè: la leggenda della musica italiana e regina del rock

Nome all’anagrafe : Loredana Carmela Rosaria Bertè

: Loredana Carmela Rosaria Bertè Data di nascita : 20 settembre 1950

: 20 settembre 1950 Età : 70 anni

: 70 anni Segno zodiacale : Vergine

: Vergine Professione : Cantante

: Cantante Luogo di nascita : Bagnara Calabra – Calabria – Italia

: Bagnara Calabra – Calabria – Italia Altezza : 157 cm

: 157 cm Peso : 65 kg

: 65 kg Genitori : Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato

: Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato Sorelle : Mia Martini, Leda Bertè, Olivia Bertè

: Mia Martini, Leda Bertè, Olivia Bertè Canzoni più celebri : “E la luna bussò”, “Sei bellissima”, “Stiamo come stiamo” (in collaborazione con la sorella Mia), “Mare d’inverno”, “Non sono una signora”, “Padre davvero” (di cui fu interprete assieme a Mia), “Musica e Parole”(in collaborazione con Ivana Spagna), “Cosa ti aspetti da me”.

: “E la luna bussò”, “Sei bellissima”, “Stiamo come stiamo” (in collaborazione con la sorella Mia), “Mare d’inverno”, “Non sono una signora”, “Padre davvero” (di cui fu interprete assieme a Mia), “Musica e Parole”(in collaborazione con Ivana Spagna), “Cosa ti aspetti da me”. Curiosità: è stata da sempre molto amica di Renato Zero con cui ha condiviso una buona parte della propria vita assieme a Mimì ed Aida Cooper.

Loredana Bertè non è attualmente sposata e non ha mai avuto figli.

Nel suo passato, la cantante è stata sposata con Robert Berger, figlio del miliardario Tommaso Berger, di dieci anni più giovane di lei.

Dopo una cerimonia celebrata alle Isole Vergini, i due divorziarono nel 1987, per inadempienza degli obblighi coniugali da parte del marito.

Mel 1988 la Bertè incontrò il tennista svedese Björn Borg, presentatole al Roland Garros del 1973 dal suo fidanzato del tempo, Adriano Panatta e con Borg inizia una relazione. I due si sposarono nel 1989 e si lasciarono nel 1992.

Il rapporto fra i due presto giunge alla deriva siccome lei era molto mal vista dalla famiglia di lui.

Lei stessa spesse volte ha dichiarato di non essere mai stata amata dalla famiglia dell’ex compagno perché di origini italiane.

Molte volte infatti la Bertè ha accusato la famiglia della distruzione della storia d’amore fra i due.

Loredana avrebbe voluto avere figli nella sua vita e molte volte ne ha parlato a riguardo.

Nel 1991, la Bertè è stata malissimo. Venne infatti ricoverata per collasso a causa dello stress e si riavvicinò in quel periodo alla sorella Mia Martini con cui partecipò al Festival di Sanremo 1993 con “Stiamo come stiamo”.

Legatissima alla sorella Mia Martini, la sua morte rappresenta la più grande sofferenza per la Bertè.

“Quando uno è troppo brava, tu la distruggi, dicendo che porta male. Mimì non si drogava, si faceva una canna ogni tanto, ma hanno scritto di tutto. L’hanno infamata. Ancora la ricordano male”, ha recentemente dichiarato a Domenica Live.

Loredana non ha mai del tutto superato la morte della sorella che l’ha segnata moltissimo nel corso della sua carriera.

Molte volte si è lasciata ad alcune dichiarazioni in cui ha manifestato il rimorso di non aver potuto fare nulla per salvare la sorella.

La notte della morte di Mia Martini il telefono che è stato trovato di fianco al letto era stato spostato e molti pensarono che Mimì avesse cercato di chiamare qualcuno.

Loredana non ha mai superato questo brutto momento ma ha sempre mostrato ogni sfaccettatura di sé senza mai nascondersi, sia nei periodi belli che in quelli brutti.

Oggi la rivediamo iconica come sempre, dopo le sue splendide performance a Sanremo di due anni fa in cui si presentò con “Cosa vuoi da me”, nel nuovo format “The Voice senior” condotto da Antonella Clerici e che la vede giudice assieme a Gigi D’Alessio, Al Bano Carrisi assieme a sua figlia Jasmine ed il rapper Clementino.