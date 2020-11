Chi è Gigi D’Alessio. Il cantante che ha fatto sognare generazioni di giovani ed adulti di tutto il mondo con la sua musica.

Gigi D’Alessio è un famoso cantautore italiano, produttore discografico ed anche conduttore televisivo.

E’ l’autore di famosissimi brani che hanno fatto sognare generazioni di giovani.

Impossibile non conoscere “Un nuovo bacio”, la canzone che tanto lo avvicinò ad Anna Tatangelo, sua compagna prima sulle scene e poi nella vita privata.

Gigi D’Alessio ha cantato canzoni d’amore che nel corso degli anni hanno fatto storia portandolo a vincere più di 100 dischi di platino.

Amatissimo dal pubblico, in primis quello partenopeo che tanto lo ammira e lo segue nei suoi successi.

Nel corso della sua vita ha avuto due grandi amori, quello per la sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli e quello con Anna Tatangelo, con la quale ha convissuto fino a poco tempo fa e dalla quale ha avuto un figlio.

Indimenticabile l’immensità della collaborazione che ebbe con Mario Merola e che gli permise di coronare il suo sogno da artista in “Cient Anne”.

Non l’unica bisogna dire, visto che tanto fece emozionare il popolo italiano la canzone “Napule” assieme a Gigi Finizio, Sal Da Vinci e l’immenso Lucio Dalla.

Chi è Gigi D’Alessio: il cantautore che con la sua “Annarè” ha fatto innamorare generazioni di giovani

Nome: Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio Data di nascita: 24 Febbraio 1967

24 Febbraio 1967 Luogo: Napoli

Napoli Segno zodiacale: Pesci

Pesci Altezza: 178 cm

178 cm Peso: 78 kg

78 kg Canzoni più celebri: “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Napule”, “Cient Anne”, “Guagliuncè”, “Comm si femmena”, “Mon Amour”

Negli ultimi anni, Gigi è stato protagonista di alcune indiscrezioni e voci legate a dei presunti problemi con il fisco che lo hanno poi visto innocente.

In aggiunta a questi ultimi anche una serie di debiti che ha contratto a causa di scelte sbagliate.

Un problema, questo, che lo vede protagonista anche oggi e per il quale dovrà versare diverse cifre di soldi nel corso dei prossimi anni.

Nonostante tutto però Gigi non ha mai perso il suo sorriso.

Proprio nell’ultimo album da lui pubblicato “Buongiorno” ha mostrato la spensieratezza ed il successo che da sempre lo contraddistinguono.

Destreggiandosi in nuove versioni delle canzoni da lui scritte tempo fa e che oggi lo hanno visto collaborare con artisti come Clementino, Franco Ricciardi, Enzo Dong e molti altri.

Gigi D’Alessio è tornato in tv come coach di The Voice Senior, il format musicale dedicato agli over 60, condotto da Antonella Clerici.

Già coach di The Voice of Italy, D’Alessio ha scelto di mettere la propria esperienza a disposizione di persone che, seppur dotate di un grandissimo talento, hanno fatto altro nella vita.

Lo farà al fianco di Al Bano Carrisi, con sua figlia Jasmine, Clementino (con cui ha collaborato in “Buongiorno”) e Loredana Bertè con cui è amico ormai da molti anni.

Gigi D’Alessio è pronto a questa nuova esperienza e noi siamo in attesa delle sue performance e dei suoi giudizi a The Voice Senior.