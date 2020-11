By

Chi è Clementino, il famoso rapper di origini napoletano che con il suo stile personale ha coinvolto milioni di fan.

Clementino è stato da giovane un grande talento prodigio della scena rap napoletana.

Uno dei capostipiti dei più famosi astri nascenti di un movimento, quello hip hop partenopeo, che con lui ed altri famosi rapper fra cui anche Rocco Hunt ha dato luce ad un fenomeno di massa sempre più crescente.

Clementino si fece conoscere sin da giovane per le sue doti e dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, firmò il suo primo contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records.

Dal sodalizio artistico con l’etichetta Lynx Records nacque l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006.

Tre anni dopo, circa nel 2009, entrò a far parte dei Videomind, pubblicando nel 2011 I.E.N.A.

Successivamente, nel 2012 intraprese un nuovo progetto formando i Rapstar assieme a Fabri Fibra.

Durante questo stesso anno realizzò Non è gratis.

Una svolta per la sua vita avvenne nel 2013. Il rapper infatti siglò un contratto con la major discografica Universal, pubblicando poco tempo dopo Mea culpa.

Le sue canzoni in quest’occasione lo portarono in quarta posizione nella Classifica FIMI Album, venendo poi certificato disco d’oro.

Una vita ricca di novità, di alti e di bassi.

Vediamo qualche dettaglio.

Clementino: la “Iena” tanto amata dai giovani ed il suo nuovo progetto

Nome: Clemente Maccaro

Clemente Maccaro Pseudonimo: Clementino e Iena White

Clementino e Iena White Data di nascita: 21 Dicembre 1982

21 Dicembre 1982 Luogo di nascita : Avellino

: Avellino Età: 38 Anni

38 Anni Altezza: 1 metro e 79

1 metro e 79 Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Rapper

Rapper Canzoni più famose: ‘O vient, Giungla (con Rocco Hunt) e Cos Cos Cos.

‘O vient, Giungla (con Rocco Hunt) e Cos Cos Cos. Curiosità: una volta aprì il concerto di Snoop Dogg in Italia e nel 2014 fece una propria versione in napoletano ed italiano di “Rap God” di Eminem.

La vita amorosa del famoso rapper è tutt’oggi un grande mistero.

Nel 2016 è stato più volte in compagnia della conduttrice e modella Marianna Vertola. Mentre nel 2017 invece è stato paparazzato con l’avvocatessa Valeria Sammarco.

Attualmente invece la vita amorosa di Clementino è sconosciuta.

In passato ha avuto problemi con la droga, tanto da dover svolgere un percorso in una comunità di riabilitazione per poter combattere contro la sua dipendenza dalla cocaina.

In una sua dichiarazione il rapper napoletano ha rivelato a Storie Digitali: “Quando hai un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere”.

Un argomento molto sentito da parte di Clementino, che dimostra il suo profondo legame alla famiglia.

Per quanto riguarda le sue dichiarazioni resta iconica la sua frase “esplicativa” dei suoi giorni in comunità di riabilitazione dove ha appunto aggiunto: “E così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità“.

Tra le sue grandi passioni conosciute, oltre naturalmente al suo grande amore per la musica, c’è il teatro.

Il rapper napoletano, tifosissimo della squadra del Napoli e soprattutto di Maradona, scomparso da pochissimo, a cui ha dedicato alcune righe di un post in cui ha detto: “Ciao Diego, grazie di tutto, riposa in pace”.

Il nuovo progetto di cui tanto si vociferava è stato confermato essere The Voice Senior.

Tutti noi siamo in attesa di vedere cosa farà durante la prima puntata dello show e nelle puntate successive, il divertimento è assicurato.