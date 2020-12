Million Day oggi: estrazione del 27 dicembre 2020, numeri e premi

Il Million Day non si ferma e torna anche oggi: alle 19, puntuale come ogni giorno, una nuova estrazione del concorso a premi di oggi, domenica 27 dicembre 2020. Di seguito i numeri vincenti

Arriva anche oggi la consueta estrazione del Million Day, l’appuntamento con la fortuna quotidiano. L’estrazione di oggi, domenica 27 dicembre 2020, consentirà ad altri fortunati di vincere. Non è difficile, basta scegliere i numeri giusti, e i più fortunati potranno vincere 1 milione di euro.

L’estrazione di oggi: i numeri vincenti

12 – 23 – 25 – 43 – 52



Il Million Day è uno dei giochi Lottomatica: con il costo di 1 euro si può vincere fino a 1 milione. Per centrare questa vincita occorrerà moltissima fortuna. Si tratta di indovinare una combinazione di 5 numeri. Si compila una schedina con 5 di questi a piacere, compresi tra 1 e 55. Non serve indovinarli tutti per vincere: basta indovinare anche 2, 3 o 4 numeri per portarsi a casa un premio minore. L’estrazione si fa ogni giorno (anche i festivi) alle 19.

Le vincite del Million Day

2 numeri: 2 euro