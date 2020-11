Con questo test psicologico veloce potresti capire di cosa hai più bisogno in questo momento. Scegli un’immagine e scoprilo

Di cosa hai bisogno in questo momento? Se ti ponessero questa domanda proprio adesso, cosa risponderesti?

C’è chi direbbe di voler più soldi, chi di trovare l’amore, chi di realizzarsi professionalmente etc.

Ma in realtà il tuo corpo e la tua anima ti mandano continuamente dei segnali che sono difficili da interpretare. In questo ci viene in aiuto la psicologia delle immagini: grazie a questo veloce test psicologico potresti scoprire qualcosa che ancora non sai di te.

L’immagine rappresentata contiene all’interno due figure sovrapposte: guarda la foto e dì a voce alta quale delle due figure vedi per prima.

Ora, in base a quello che hai visto, leggi qui sotto i risultati. Ma non barare: conta solo quello che hai visto per primo!

LEGGI ANCHE >>> Test della personalità: dalla foto scoprirai chi sei veramente

Test psicologico, i risultati

Gli psicologi definiscono due tipi di personalità a seconda che tu abbia visto prima un teschio o al contrario una donna rannicchiata.

Hai visto per primo un teschio: Innanzitutto non spaventarti, questa immagine non è legata a un significato negativo. Al contrario, è di buon auspicio. Significa che in questo momento della tua vita sei aperto al cambiamento, ad iniziare un nuovo ciclo della tua vita e che hai tanta forza dentro di te per raggiungere i tuoi obiettivi.

Sei una persona che fa molto affidamento su se stessa e sulle proprie capacità, non credi che ci sia un destino già scritto per te e cerchi di migliorarti con tanti sforzi. Un atteggiamento positivo che prima o poi darà i suoi frutti.

Hai visto per prima una donna: Nell’immagine proposta potresti aver visto per prima la donna rannicchiata. Cosa significa questa immagine riguardo alla tua personalità? Come la donna del quadro, ti senti molto stanco, probabilmente senti che le tue energie sono state prosciugate da eventi esterni che non dipendevano da te.

Proprio per questo ti lasci prendere dai tuoi pensieri e rimugini continuamente, mentre nel frattempo la tua vita va avanti senza che tu te ne accorga. Fai attenzione: potresti perderti delle esperienze importanti e avresti dei rimpianti in futuro.