By

Scopriamo insieme chi è Veronica Lario, alla anagrafe Miriam Raffaella Bartolini, l’attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi.

Veronica Lario, anzi Miriam Raffaella Bartolini, nasce a Bologna nel 1956. Si afferma come giovane attrice prima di convolare a nozze con Silvio Berlusconi dal quale ha avuto 3 figli, Barbara, Eleonora e Luigi. Nel 2009 i due si sono separati e solo nel 2014 divorziati con una chiacchieratissima sentenza dei giudici sul mantenimento monster riconosciuto dal Premier di Forza Italia.

Età: 64

64 Data di nascita: 19 luglio 1956

19 luglio 1956 Luogo di nascita:Bologna

Segno zodiacale: Cancro

Cancro Altezza:

Figli: 3

3 Professione: attrice

Veronica Lario, infanzia e carriera

Miria Raffaella Bartolini è nata a Bologna nel 1956 da mamma Flora Bartolini e dal papà Vladimiro Capponi che, essendo già sposato, non volle riconoscerla. La sua infanzia la trascorre serenamente con la mamma e la nonna.

Le sue spiccate doti di attrice la portano ad avere il suo debutto nel piccolo schermo nel 1979 con due sceneggiati: “Bel ami” e “La vedova e il piedipiatti” che le regalano una discreta notorietà. Nello stesso anno Enrico Maria Salerno, attore famoso ed all’epoca compagno della Lario, la volle fortemente con se nella rappresentazione teatrale “Il magnifico cornuto” nella quale appare senza veli.

Sul grande schermo nel 1982 raggiunse il suo più grande successo interpretando la protagonista del film ‘Tenebre’ del Maestro dell’Horror Dario Argento. Celebre la scena, diventata cult nel genere, in cui alla povera Veronica veniva accettata una mano. Si le veniva staccata di netto con un colpo di mannaia. La scena era talmente cruenta che fu censurata nei passaggi successivi nelle reti Mediaset.

L’incontro con Silvio Berlusconi, 1980, sicuramente fu un deterrente per la carriera artistica di Veronica e nel 1984 con il ruolo di protagonista con Enrico Montesano recita in “sotto….sotto…strapazzato da anomala passione” diretta dalla maestra Lina Wertmuller.

Veronica Lario: L’incontro con Silvio Berlusconi, figli e divorzio

Come già accennato l’incontro che fece scoccare l’amor tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi avvenne nel 1980. L’attrice era in scena al Manzoni, famoso teatro di Milano, con l’opera “Magnifico Cornuto”. Alla fine della rappresentazione Veronica cedette alle insistenti richieste di Silvio che a fine spettacolo volle a tutti i costi incontrarla. Da li i due non si divisero più. Sboccio una storia d’amore, contro tutto e tutti, che portò alla nascita di Barbara ( 30 luglio 1984) Eleonora (7 maggio 1986) e Luigi (27 settembre 1988). I due si separarono nel 2009 e tra giudici e tribunali divorziarono nel 2014

La turbolenta separazione, fatta di avvocati giudici e giornalisti, ha avuto al centro del dibattito proprio la figura professionale di Veronica Lario che, durante la ridiscussione del suo caso, proprio il suo avvocato ha sottolineato dichiarando: “è surreale e iniqua l’ipotesi che la ex first lady, come invece stabilito dal Tribunale di Milano, sia obbligata a restituire tre annualità del maxi assegno, circa 45 milioni, a Berlusconi , compresi gli importi da lei doverosamente versati al fisco e praticamente irrecuperabili”.

L’attrice vuole rivendicare i sacrifici fatti per il bene della famiglia che l’hanno portata ad accantonare le sue ambizioni lavorative, mettendo da parte la sua professione per accudire Barbara, Eleonora e Luigi.

Veronica Lario oggi

Dopo il divorzio non abbiamo avuto più notizie di Veronica, lo stress subito nel periodo di separazione e la continua pressione mediatica sulla faccenda sembravano fino a poco fà aver fiaccato nello spirito e nel corpo la, fino a quel momento forte donna e mamma ( e nonna) Veronica. Le sue apparizioni in pubblico erano più rare del solito e la sua bellezza sinceramente sembrava essere svanita dietro ai segni della stanchezza.

Ma è di pochi giorni fa uno scatto che la ritrae più bella ed in forma che mai. Dimagrita curata e con una nuova luce negli occhi. Quale sara’ il segreto della sua nuova rinascita? c’entrerà l’amore? c’e’ chi sospetta di un ritorno di fiamma con il filosofo Cacciari. Dell flirt tra i due se ne parla da molto tempo senza aver mai trovato conferme e di cui anche questa volta c’è da dubitare