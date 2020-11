Veronica Lario oggi: fascino immutato in mezzo a figli e nipoti

Veronica Lario oggi, a 64 anni l’ex moglie di Silvio Berlusconi non ha perso il suo fascino: mamma e nonna impegnatissima e riservata

Una relazione lunga 27 anni e un divorzio che ha fatto parlare molto. Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Raffaella Bartolini, oggi non è più la signora Berlusconi e conduce una vita riservatissima ma continua ogni tanto a far parlare di sè.

Dopo il divorzio aveva lasciato villa Belvedere, dove ha vissuto per 20 anni con i figli, e si è trasferita a Vimercate. La sua vita trascorre tra i nipoti e la sua seconda passione, quella per i cavalli. La figlia Barbara è mamma di quattro figli: Leone e Francesco Amos, avuti da Lorenzo Guerrieri, ed Edoardo e Alessandro, nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza. E poi ci sono i figli di Eleonora: Riccardo, Flora e Artemisia. In seguito alla separazione dal Cavaliere la Lario si è ritirata a vita privata ed è rinata.

Più di recente si è sposato anche Luigi Berlusconi, con la storica fidanzata Federica Fumagalli appare così. Una cerimonia privata nel piccolo Oratorio di San Sigismondo dietro alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Sono andati a vivere nella prima villa in cui abitarono Silvia e Veronica, come un cerchio che si chiude.

Veronica Lario e Silvio Berluscono, cosa ha detto dopo il ricovero in ospedale

Cerimonia privatissima, come le immagini di Veronica. Ogni tanto le riviste di gossiop riescon o ad imortalarla. Come aveva fatto ‘Chi’ mostrandola in versione cavallerizza. O come Novella 2000 che qualche anno fa l’aveva sorpresa al mare, in vacanza a Formentera, in piena forma.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario, una storia che ha fatto sognare ma è finita in tribunale. L’ultimo capitolo, solo qualche mese fa al Tribunale di Monza che ha chiuso una lite giudiziaria andata avanti quasi 10 anni. Il leader di Forza Italia alla fine ha rinunciato a chiedere quasi 46 milioni di euro che l’ex moglie gli doveva sulla base di una sentenza della Cassazione. E l’ex moglie aveva rinunciato a chiedere 18 milioni.

Chi è Veronica Lario oggi? Una donna appagata che però ha sempore un pensiero per l’ex marito. Quando è stato ricoverato, colpito dal Coronavirus, intervistata da ‘La Repubblica’ ha confessato la sua preoccupazione anche se i figli l’hanno rassicurata. E poi ha pralto della pandemuia in Italia: “Non mi piace la caccia al colpevole, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni”.