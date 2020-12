Barbara d’Urso: è nata la sua nipotina. L’annuncio su Instagram

Barbara d’Urso, è nata la sua nipotina: l’annuncio arriva direttamente dalla nota showgirl e presentatrice sul suo account Instagram

Barbara d’Urso ha dato il lieto annuncio: la presentatrice diventa zia. E’ nata la nipotina:

“Ore 9,21….SOFIA. mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”. Questo il messaggio apparso sul profilo social della showgirl. La sorella della conduttrice, Eleonora, infatti, ha partorito oggi. Fu proprio la d’Urso ad annunciare – sempre sul suo profilo Instagram – la dolce attesa della sorella Eleonora D’Urso, che poi pubblicò una foto svelando anche il sesso e il nome della piccola nata oggi.

La sorella Eleonora si è sposata quattro anni fa con Michele Olmo, ma il rapporto con la celebre Barbara non è sempre stato rose e fiori. Tempo fa, fu proprio Barbara a parlare del rapporto con Eleonora, in un’intervista al settimanale Di Più. La presentatrice raccontò: “Sei anni fa Eleonora si allontanò da me. Ha fatto i conti un momento di crisi personale e mano a mano è chiusa in se stessa, fino ad allontanarsi da me. Siamo state per un anno senza parlarci. Poi, finalmente e all’improvviso, ci siamo ritrovate e riavvicinate. Fu lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”. Ed insieme, le due sorelle, festeggiano la nascita della piccola Sofia.

