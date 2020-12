Lewis Hamilton positivo al Covid-19. Salta il prossimo GP

Lewis Hamilton positivo al Covid-19. La notizia è stata annunciata dalla Mercedes attraverso gli account ufficiali. Salta il prossimo GP

Lewis Hamilton è positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la Mercedes attraverso un comunicato pubblicato sugli account ufficiali.

Il pilota britannico, già matematicamente campione del mondo anche quest’anno, salterà il prossimo Gran Premio.

Hamilton è leggermente sintomatico ma le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.

Il recordman inglese è già in isolamento e nei prossimi giorni provvederà ad effettuare altri tamponi.

Hamilton salterà il Gran Premio di Sakhir previsto domenica prossima, penultima tappa del mondiale 2020.

Anche quest’anno il pilota britannico ha conquistato il titolo mondiale, il settimo della sua carriera.

Quest’anno ha raggiunto Michael Schumacher nell’albo d’oro, battendo alcuni record del campione tedesco, come il numero di vittorie in Formula 1.

Con la vittoria di domenica scorsa al Gran Premio del Bahrein, infatti, Hamilton ha collezionato la sua 95esima vittoria.

Non si sa ancora chi sostituirà Lewis Hamilton domenica prossima al Gran Premio di Sakhir.

La Mercedes annuncerà il nome del sostituto entro le prossime 24 ore, perché giovedì è già prevista la conferenza stampa dei piloti.

I favoriti sono Stoffel Vandoorne o George Russell, piloti già sotto contratto con Mercedes da tempo.

