Parte oggi, martedì 1 dicembre, la lotteria degli scontrini. Adesso è possibile registrarsi sul portale del governo. Ecco come vincere facilmente

Da oggi, martedì 1 dicembre, si potrà giocare la lotteria degli scontrini. Parte il nuovo concorso organizzato dallo Stato, e da oggi sarà possibile registrarsi sul sito del governo per ottenere il codice che servirà per giocare. Ma come funziona? E’ semplice, ad ogni utente registrato sarà consegnato un codice, che dovrà essere mostrato ai negozianti dopo i pagamenti elettronici. Una volta emesso lo scontrino si potrà partecipare alla lotteria. Il concorso è stato inserito nel decreto legge sul Bilancio, che è attualmente in esame alla Camera ma è già operativo. Non possono partecipare alla lotteria le persone che faranno spese in contanti. Per registrarsi bisogna andare sul sito del governo a questo indirizzo per completare la registrazione.

Lotteria di scontrini: quando ci sarà la prima estrazione

Per far partire il gioco vero e proprio, però, bisognerà pazientare: le estrazioni vere e proprie, e quindi l’assegnazione dei premi, partiranno il 14 gennaio. Da quel giorno poi saranno cadenzate e continue. Si tratta di un gioco molto semplice: è sufficiente fare acquisti e pagare con moneta elettronica (carta di credito, prepagata o bancomat) e fornire il proprio codice. Poi bisognerà incrociare le dita e confidare nell’estrazione. Più acquisti si effettueranno (e quindi più scontrini) e maggiori saranno le possibilità di vincere. Le estrazioni saranno a cadenza settimanale: la prima il 14 gennaio. Ci saranno anche estrazioni mensili, ogni secondo giovedì del mese. Sul sito della lotteria scontrini sarà possibile vedere quello vincente per ogni premio in palio. Il vincitore riceverà un messaggio da parte dell’Agenzia delle Dogane, tramite raccomandata postale o email PEC, oppure sms se al momento della registrazione ha fornito il proprio numero. Per reclamare il proprio tempo ci saranno 90 giorni di tempo.

Leggi anche – Lotteria degli scontrini: al via domani le registrazioni, tutti i passaggi