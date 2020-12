Parte col botto la 70esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Questa sera, prima della puntata in cui Amadeus sta annunciando i big presenti al Festival, scoppia la polemica. Morgan non ci stà alla sua esclusione e se la prende con Amadeus.

Non poteva iniziare meglio il 70esimo Festival della canzone italiana di Sanremo. Questa sera era in scena il primo appuntamento dell’evento canoro. In prima serata il direttore Artistico e presentatore Amadeus, oltre a presentare i big ammessi alla competizione, era alle prese con l’ultima selezione di “Sanremo giovani”.

La trasmissione però è stata preceduta da un comunicato ufficiale in cui la Rai annunciava che : “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani.“

Le frasi offensive a cui si riferisce la nota Rai sono intercorse in maniera privata tra Amadeus e Morgan ma sono state rese pubbliche proprio dal cantante che deluso dal comportamento che a suo dire gli è stato riservato. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo social gli screen shot in cui sono immortalati i messaggi che lo stesso Morgan ha inviato al presentatore. Una lunga sequenza di insulti nei confronti di Amadeus e dell’Organizzazione del Festival, che noi non ripetiamo ma che potete leggere nel post qui sotto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

L’origine della rabbia del cantante sembrano essere state delle divergenze su alcuni brani ma la sensazione è che Il posto nella giuria popolare per l’eclettico Morgan è forse sembrata un contentino che non poteva non accettare. All’allontanamento anche da quest’ultimo ruolo proprio non ce l’ha fatta ed ha lasciato libero sfogo al suo stato d’animo. Prima privatamente con il presentatore Amadeus e poi, non contento, rendendo tutti i suoi followers partecipi. Lo fa nel suo stile, in rima e con versi strutturati che vanno letti più volte per capirli, tipo questo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Il risultato è scontato ed il provvedimento ineccepibile, l’unica cosa che è rimasta celata della faccenda sono i messaggi di risposta di Amadeus, ammesso che esistano.