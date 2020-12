By

Previsioni del meteo di oggi venerdì 18 dicembre. Scopri dove ci sarà bisogno dell’ombrello per uscire di casa e quali saranno le temperature

Nella giornata di oggi, venerdì 18 dicembre 2020 in Italia ci sarà un clima abbastanza irregolare. In alcune zone tornerà la pioggia dopo alcune schiarite nei giorni scorsi, in altre invece continuerà ad esserci bel tempo.

Dal punto di vista delle temperature, sarà un venerdì 18 dicembre piuttosto gradevole, l’inverno vero e proprio arriverà soltanto la settimana prossima. A causa del forte vento, i mari saranno agitati quasi in tutta la costa adriatica. Il livello medio delle temperature massime e minime sarà stazionario. Vediamo in quali zone dell’Italia è prevista pioggia e in quali, al contrario, ci sarà bel tempo.

Nella giornata di oggi, 18 dicembre 2020 il clima sarà irregolare in quasi tutta l’Italia. In alcune zone avremo ancora pioggia, già vista nei giorni scorsi, in altre regioni avremo leggeri peggioramenti rispetto all’inizio di settimana. Vediamo nello specifico quali saranno le temperature medie e dove bisognerà uscire (nei limiti del possibile) con l’ausilio dell’ombrello.

Nord Italia: nelle regioni settentrionali ci sarà un cielo nuvoloso su gran parte della Pianura Padana e della Liguria: la costa ligure, e in particolare la provincia di La Spezia, potrebbe essere interessata da leggere piogge. Leggermente più soleggiato su Alpi e Triveneto. Temperature in leggero aumento con massime comprese tra i 9 e gli 11 gradi.