Oroscopo di oggi, 18 Dicembre 2020

Come sarà questa giornata di (quasi) fine Dicembre?

Scopriamo insieme come inizia il nostro weekend, leggendo prima la classifica e poi le previsioni accurate per tutti i segni dello zodiaco.

In un colpo solo potrete vedere come sarà la vostra giornata ed anche come andranno le cose a quella persona che vi piace tanto.

Pronti a leggere l’oroscopo di oggi 18 Dicembre?

Oroscopo di oggi 18 Dicembre 20: previsioni e classifica dei segni

La classifica di oggi vede ai primi posti Pesci, Bilancia, Ariete ed Acquario: per loro questa sarà una giornata bellissima, piene di vibrazioni positive e sorprese.

A metà classifica troviamo Capricorno, Sagittario, Scorpione e Cancro: una giornata tranquilla che non ha grandi scossoni da affrontare. Un buon momento per fare i conti con le vostre situazioni e cercare di decidere quali sono i prossimi passi.

Gli ultimi posti, purtroppo, sono occupati da Leone, Vergine, Gemelli e Toro: questa sarà una giornata difficile, che vi porrà molte sfide.

Vediamo nel dettaglio, per ogni segno zodiacale, come andrà questa giornata!

Oroscopo oggi Ariete

Giornata positiva sotto tutti i punti di vista per l’Ariete ma, soprattutto, sul lavoro.

Oggi trovate, finalmente, il modo di riprendervi e di guardare con ottimismo al futuro che si dispiega di fronte ai vostri occhi.

Forse si tratta di un progetto approvato oppure di una gratificazione da parte dei vostri superiori.

In ogni caso, il morale è alle stelle.

In amore vi trovate in un’ottima posizione: Giove è nel segno e vi rende affascinanti e desiderabili.

Sfruttate ogni occasione!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Cari amici del Toro oggi passerete la giornata a preoccuparvi del futuro. Qualcosa, infatti, farà scattare in voi la paura che in futuro non avrete più gli appoggi su cui potete contare ora e vi lascerete andare ad una vera e propria spirale di paura e terrore.

Questo fa sì che oggi il sospetto sarà il vostro principale alleato: farete domande inopportune al partner od ai familiari, svolgerete il vostro lavoro con il dubbio che qualcuno vi stia ostacolando.

Insomma, sarà una giornata difficile per voi e per tutti quelli che vi circondano. Coraggio, le cose miglioreranno!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 18 Dicembre Gemelli

I Gemelli oggi dovranno fare attenzione a tutto ciò che riguarda la testa: le stelle segnalano che la stanchezza che avete accumulato potrebbe colpirvi a fondo. Facili emicranie e mal di testa.

Soprattutto se avete dubbi sulla vostra creatività, questo è il momento di chiedersi se le persone che vi circondano sono vostri sostenitori oppure, segretamente, vi stanno sabotando.

Qualcuno, infatti, potrebbe essere il responsabile del vostro malumore, alimentandolo e rendendolo sempre più forte.

Tenete gli occhi aperti, soprattutto sul lavoro.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Oroscopo oggi Cancro

Oggi gli amici del Cancro farebbero bene a prepararsi un bagno caldo e lasciarsi andare nella vasca.

La vostra giornata, infatti, sarà sicuramente stressante anche se non in maniera negativa: ci sono molte novità all’orizzonte e tutte arriveranno solo dopo che avrete lavorato duramente per raggiungerle.

In questo periodo il lavoro vi carica di stress e vi sembra di avere poco tempo per dedicarvi ai progetti personali. Meglio cercare di ritagliarsi preziose ore per voi stessi e per il partner prima che vi perdiate in una nuvola di nervosismo!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Premi il piede sul freno, Leone, e cerca di ragionare: che cosa ti hanno fatto di male gli altri?

Oggi non farai altro che discutere, discutere, discutere. Le tue opinioni sono in contrasto con quelle degli altri ma a volte sembra che neanche tu sappia il perché.

C’è la possibilità che la stanchezza prenda il sopravvento e ti trasformi in una persona adirata e poco gradevole da avere intorno.

Gli effetti maggiori li sentirai in famiglia ma anche sul lavoro dovrai stare attento a come ti comporti e come ti muovi.

Meglio cercare di frenarsi, soprattutto quando senti che la collera inizia a montare.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Gli amici della Vergine oggi scoprono che, soprattutto per quanto riguarda l’amore, hanno tantissima strada da recuperare.

Ultimamente, infatti, vi siete rifugiati in un mondo tutto vostro dove non avete permesso a nessuno di mettere piede.

Oggi, però, riscoprite quanto sia amaro il calice della solitudine: per tornare nelle grazie degli altri, però, non basta solo un messaggio od una chiamata!

L’impegno che vi chiedono le stelle deve essere sentito e genuino.

Il lavoro, in questo momento, potrebbe avervi assorbito troppo anche se non vi entusiasma: dovete iniziare ad imparare a trovare un giusto equilibrio nella vostra vita.

Partite da oggi!

Amore: 4

4 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo di oggi 18 Dicembre Bilancia

Una giornata di riscatto per gli amici nati sotto il segno della Bilancia che possono, finalmente, tornare a ripensare al proprio futuro.

Terminato il momento nel quale lasciate che siano gli altri a decidere per voi, sentite tornare la creatività e la gioia di occuparvi del vostro lavoro.

L’amore ha preso una strada decisamente insolita, vi sembra di essere indecisi ma in realtà, in fondo al vostro cuore, sapete bene cosa volete.

Chi non ha ancora capito dovrebbe aprire gli occhi e guardarsi intorno: l’amore è più vicino di quello che sembra!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi lo Scorpione dovrebbe provare ad esercitare la calma: questa giornata, infatti, non nasconde trappole od insidie ma sarà sicuramente molto tesa.

Vi siete svegliati polemici, grazie anche ad una congiuntura con Marte, e non riuscite proprio ad evitare di discutere con i vostri cari.

Questo spirito combattivo vi aiuterà sicuramente a risolvere alcune questioni lavorative (anche se potrebbe complicarne altre). Comunque, per il bene della famiglia, forse è meglio cercare di evitare gli scontri più duri.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi il Sagittario può sperimentare un momento di pace, dopo le ultime giornate difficili. Insospettabilmente sarà l’amore a distrarvi dai vostri tanti problemi ed offrirvi un’occasione di svago.

Qualcuno vicino a voi, infatti, vi sta facendo gli occhi dolci e vi trovate in una situazione decisamente nuova.

Anche chi è in coppia cammina sulle nuvole e non ha tempo per i problemi lavorativi: che ci sono, attenzione, anche se sono diminuiti e sembrano meno minacciosi.

Dovrete imporre la vostra visione nei prossimi giorni ma tutto parte da voi: chiarite i vostri obiettivi!

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata positiva, anche se priva di eventi speciali, per i nati sotto il segno del Capricorno. Negli ultimi tempi, infatti, vi sembrava che il troppo lavoro vi fosse sfuggito di mano: oggi avrete la prova che non è così.

Un progetto terminato con successo oppure un avanzamento sostanzioso nell’ambito del vostro lavoro vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo ed affrontare con calma il futuro.

L’amore procede bene, anche se spesso potreste fare di più per evitare di sentirvi lontani dagli altri.

Ottimi i rapporti in famiglia che non sono sempre facili per voi.

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo di oggi 18 Dicembre Acquario

Oggi è una giornata dedicata alle decisioni ma sono tutte, parimenti, decisioni ottime! Sceglierete, finalmente, di smettere di sprecare le vostre energie dietro un progetto od una situazione che si sono rivelati inconcludenti o che vi hanno causato un carico di stress non da poco.

Grazie alla scelta di lasciar andare le situazioni che vi piacciono di meno riuscirete a trovare una nuova riserva di energia che darà un altro sapore a tutte le vostre giornate!

Bene l’amore, dove avete deciso di essere chiari e diretti e vi siete presi quello che volevate. Cari Acquario, oggi per voi sarà una splendida giornata!

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute:

Oroscopo oggi Pesci

La Luna vi guarda con benevolenza e voi, cari amici dei Pesci, sentite finalmente tutta l’influenza benefica della sua presenza nel vostro segno.

Oggi sarà una giornata impegnativa ma anche proficua e felice: riuscirete, finalmente, a sbrogliare una situazione difficile, grazie ad un confronto diretto e pacato.

Per quanto riguarda il lavoro, vi trovate in una posizione ottima per cercare di ottenere di più da una situazione che per ora non vi ha convinto più di tanto.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 8

