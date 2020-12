Tutti i programmi tv di oggi 18 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Più passano i giorni e più ci si avvicina verso quello che sarà un Natale davvero particolare: feste ristrette, cenoni che dureranno il tempo di una normale cena e messe anticipate.

Tutto per contrastare il coronavirus che attanaglia ancora il mondo ed in particolare l’Italia. Il coprifuoco alle 22 resta una certezza e a questo punto, per distrarvi un po’ e passare qualche ora in spensieratezza non c’è niente di meglio che scegliere un programma tv e mettersi comodi.

Insieme ai vostri figli, ai vostri genitori anziani o con il partner, cercate di recuperare il calore umano che in questi giorni, per colpe non nostre, si sta inevitabilmente perdendo. Mettetevi sul divano, o sdraiatevi nel letto al caldo, e prendete il telecomando. Per scegliere cosa guardare, non vi resta che sfogliare la lista qui sotto con una selezione dei migliori programmi tv di stasera.

Programmi tv 18 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera ci sarà la sfida a colpi di share tra due degli show più amati dagli italiani.

Su Rai1 ci sarà “The Voice Senior” con Antonella Clerici che presenterà i concorrenti over 66 che si sfideranno a colpi di canzoni. Questa sera ci sarà la semifinale che anticiperà di soli due giorni la finale che si terrà domenica 20.

Su Canale 5 altra puntata in diretta del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Anche oggi si attendono polemiche, eliminazioni e colpi di scena. Inoltre ci saranno anche dei nuovi ingressi: tra i nomi che sono stati già svelati vi è quello di Carlotta Dell’Isola, protagonista dell’ultima edizione di successo di Temptation Island per la sua storia d’amore con Nello.

Se invece preferite un po’ di approfondimento politico senza tralasciare la satira, su LA7 c’è Propaganda Live , programma punto di riferimento nel palinsesto di La7 e per i tanti telespettatori, e su Canale 9 “Fratelli di Crozza”.

Per finire su Italia 1 ci sarà “Freedom-Oltre il confine“, programma di cultura con Alberto Giacobbo che ci condurrà per mano a scoprire misteri e curiosità.

Film in tv oggi: su Paramount “Stuart Little”

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera su Paramount c’è la pellicola di animazione adatta ad adulti e bambini “Stuart Little-Un topolino in gamba”. Ve la consigliamo per un paio di ore in spensieratezza. Per il resto vi lasciamo come sempre la lista completa.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 4 21:20 Hunter Killer – Caccia negli abissi

21:20 Hunter Killer – Caccia negli abissi Rai Movie 21:10 Il mio nome e’ Thomas

21:10 Il mio nome e’ Thomas Rete 4 21:22 Blood Father

21:22 Blood Father Iris 21:00 Un mondo perfetto

21:00 Un mondo perfetto Italia 2 21:10 Swarm 2 – Nel cuore della giungla

21:10 Swarm 2 – Nel cuore della giungla La 5 21:10 Il regalo piu’ bello

21:10 Il regalo piu’ bello Cielo 21:15 Bella del Signore

21:15 Bella del Signore TV8 21:30 L’ottava nota – Boychoir

21:30 L’ottava nota – Boychoir Paramount 21:10 Stuart Little – Un topolino in gamba

21:10 Stuart Little – Un topolino in gamba Spike 21:30 Il codice del silenzio

Il codice del silenzio Canale 20 Mediaset 21:04 King Kong 2005

21:04 King Kong 2005 Cine 34 20:59 Tutta da scoprire

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per quel che riguarda lo sport, archiviata la dodicesima giornata di serie A in questo venerdì è tempo di dedicarsi alla serie cadetta. Su Rai Sport in diretta a partire dalle 20.55 ci sarà la sfida tra Frosinone e Salernitana.

Per chi ama il biliardo invece Eurosport dedica la prima serata alle semifinali del World Grand Prix.