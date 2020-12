In arrivo la nuova funzione per Whatsapp Web con la quale si potranno effettuare videochiamate da pc. Quando sarà disponibile

Videochiamate finalmente disponibili anche da computer. E’ l’ultima, delle tante novità di Whatsapp, che nella sua versione Web permetterà agli utenti di utilizzare una funzione già presente per quel che riguarda l’applicazione usata su tablet e cellulari.

La feature risulterà davvero utile soprattutto in questi giorni in cui la maggior parte degli italiani è costretta a lavorare da casa a causa della riduzione del personale in presenza in uffici ed aziende.

La società del gruppo Facebook permette già da tempo di sincronizzare la propria app mobile con il proprio personal computer, ma fino ad oggi era possibile soltanto inviare messaggi, foto e audio. A breve saranno invece disponibili anche le chiamate video.

Whatsapp Web, quando saranno disponibili le videochiamate

In questo ultimo periodo la società di proprietà di Mark Zuckerberg sta continuando a rilasciare aggiornamenti, non ultimo quello che permetterà agli utenti di fare shopping comodamente utilizzando l’applicazione.

Ma per quel che riguarda la versione per pc Whatsapp Web era stata abbastanza trascurata, tanto che molti utenti lavorando da casa erano costretti ad utilizzare altri servizi come ad esempio Skype o Zoom per comunicare con i propri colleghi.

Secondo quanto riportato dal sito WABetainfo.com, specializzato nell’analizzare le nuove beta version in cerca di novità, a ricevere l’aggiornamento con le videochiamate sarà un numero progressivo di utenti.

I primi fortunati, scelti randomicamente, potranno usufruire della nuova funzione già in questi giorni. Gli altri invece dovranno aspettare ancora qualche settimana, visto che la nuova versione dell’applicazione è in fase di rollout.

Ricordiamo comunque che per utilizzare la versione desktop dell’app di messaggistica è necessario entrare sul sito web.whatsapp.com e connettere il proprio account mobile. Per farlo basta selezionare dal cellulare o dal tablet l’opzione corrispondente e inquadrare il QR code generato sul sito.

Dopodichè, una volta abbinati gli account, si potrà scegliere se rimanere connessi oppure ripetere l’operazione ad ogni accesso.