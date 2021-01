Quanto guadagna Ibrahimovic a Sanremo? Il 3 marzo in collegamento col Festival per gli impegni col Milan, poi sempre live al teatro Ariston

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso nella prossima edizione del Festival di Sanremo, che partirà martedì 2 marzo. La presenza del calciatore ha fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri, perché in quel periodo la squadra avrà i suoi impegni con il campionato e le coppe. Ad esempio, il 3 marzo.

Tuttavia la presenza del campione non solo è stata confermata, ma anche ufficializzata dal presentatore Amadeus, che in pompa magna lo ha annunciato come ospite fisso dell’edizione 2021 del Festival. Per lo svedese un chacet di tutto rispetto, con ben 50mila euro a serata – riporta Calcio&Finanza – per un totale complessivo di 250mila euro. Lo stesso lauto compenso che sarà garantito a Fiorello. Ma cosa farà Ibrahimovic al Festival?

Ibrahimovic a Sanremo, cifre da capogiro e polemiche

Essendo ospite fisso, salirà sul palco con il presentatore e oltre a qualche breve intervista sulla sua vita e la sua carriera, commenterà la serata (si prevedono le sue ormai celebri battute sulla megalomania) e annuncerà qualche canzone in gara. Tuttavia, la situazione ha fatto storcere il naso ai tifosi del Milan: Ibrahimovic, che tra l’altro deve ancora recuperare da un lungo infortunio, dovrà dividersi tra Sanremo e gli allenamenti.

Proprio per questo motivo, il 3 marzo dovrebbe essere presente solo per un collegamento a distanza. Invece, nelle altre serate il calciatore farà la “spola” tra Milano (dove i rossoneri si allenano) e Sanremo per le serate. Da capire se il campione potrà o meno partecipare alle prove. Al presentatore Amadeus piacciono i grandi personaggi calcistici, visto che lo scorso anno all’Ariston fu presente Cristiano Ronaldo della Juventus. Ma in questo caso il motivo è la presenza sul palco della moglie Georgina Rodriguez in veste di presentatrice.